Reacciona Tefi Valenzuela al compromiso de su ex Eleazar Gómez con Jeni de la Vega

Hace unos días, Eleazar Gómez y la influencer Jeni de la Vega anunciaron su compromiso, luego de un año de relación. Sin duda la pareja se encuentra muy ilusionada con su compromiso e incluso a la ex de Peso Pluma no le importa el pasado de su prometido.

Recordemos que la cantante peruana, Tefi Valenzuela denunció al actor que fue detenido por violencia doméstica en noviembre de 2020 y salió de prisión en marzo de 2021. Esto ocurriría despues de que en una cena romántica, en la que Eleazar le pidió matrimonio, ambos tuvieran una fuerte pelea.

Ahora, la también modelo peruana que participa en Las estrellas bailan en hoy, fue cuestionada por el reportero Eder Dorantes sobre qué opina respecto al compromiso de Eleazar.

Tefi Valenzuela participa en la nueva temporada de Las estrellas bailan en hoy. / Twitter: Programa Hoy

“Ay amor, prefiero no hablar del tema”, dijo al periodista. “Pero, muchas gracias”, comentó con expresión desinteresada.

Tefi confirmó que está enfocada en Las estrellas bailan en hoy, proyecto en el que participa junto a ‘El borrego’ Nava, quien es su pareja de baile en el concurso que arrancó este lunes 2 de octubre.

Luego de cenar Eleazar y Jeni fueron captados dándose un beso. / Isunza y Mancera

Sin embargo, Jeni de la Vega considera que todas las personas merecen una segunda oportunidad y asegura que su experiencia ha sido muy diferente con su prometido.

“Lo que yo he vivido con él es completamente diferente a lo que han dicho anteriormente. Yo estoy muy tranquila, porque soy una mujer que tiene bien claros sus límites y si en algún momento llegó a ver que Eleazar se pone violento voy a poner un alto y no es algo que me tiene con miedo, no soy una mujer sumisa”, dijo recientemente al programa De Primera Mano.