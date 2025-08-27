Ninel Conde aclara su comentario “transfóbico” de La casa de los famosos México: “Se mal interpretó”

Ninel Conde volvió a colocarse en el ojo público después de un comentario que generó gran controversia entre los seguidores de La casa de los famosos México 2025. La cantante y actriz, quien fue la tercera eliminada de la temporada, hizo una declaración durante una transmisión en vivo que muchos internautas consideraron “transfóbica” al decir que ninguna mujer ha ganado La casa de los famosos México. ¿Y Wendy? ¿La ‘Bombón asesino’ se disculpó?

Ninel Conde / Redes sociales

¿Cuál fue el comentario “transfobico” de Ninel Conde que desató la polémica?

Todo comenzó cuando Ninel Conde compartió su molestia tras la eliminación de Priscila Valverde, asegurando que la modelo había dado más contenido que otros participantes. Durante su transmisión en vivo, la actriz comentó que los habitantes del “team Día” estaban en desventaja simplemente por no encontrarse en el “cuarto correcto”, refiriéndose a la popularidad de los integrantes del cuarto Noche.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue cuando la cantante afirmó que La casa de los famosos México “nunca había sido ganada por una mujer” y que esa tendencia probablemente continuaría en la actual temporada. Aunque no mencionó nombres, usuarios de redes sociales interpretaron la declaración como un desconocimiento del triunfo de Wendy Guevara, quien en 2023 se convirtió en la primera mujer trans en obtener el título de campeona del reality.

El comentario fue catalogado por varios internautas como “transfóbico”, ya que, según señalaron, invalidaba el triunfo de Guevara como mujer dentro de la competencia. La polémica escaló rápidamente en plataformas digitales, dividiendo opiniones entre quienes defendieron a Conde y quienes consideraron sus palabras como un desatino.

Ninel Conde seria / Redes sociales

¿Qué dijo Ninel Conde al respecto de la controversia de La casa de los famosos México y su comentario transfóbico?

A pesar de que el ‘Bombón asesino’ no se disculpó, Ninel Conde sí recurrió a sus redes sociales para aclarar la situación. A través de un video, explicó que su intención nunca fue invalidar el triunfo de Wendy Guevara y que sus palabras habían sido malinterpretadas.

“Hola, mis bombones hermosos. Quiero aclarar algo que se malinterpretó. Cuando dije que no había ganado una mujer La casa de los famosos, me refería a una mujer biológica. Jamás fue para invalidar a Wendy, para mí Wendy es una reina, merece todo mi respeto y es una ganadora con un ángel impresionante” Ninel Conde

Conde agregó que siempre ha apoyado a la comunidad LGBTQ+ a lo largo de sus más de 30 años de carrera y que le entristecía que sus palabras se sacaran de contexto.

“Yo los amo y siempre han estado conmigo. Me da mucha tristeza que se tomen de esa manera ciertos comentarios, pero aquí estamos para aclarar las cosas” Ninel Conde

Dice Ninel Conde (@Ninelconde) que la mal interpretaron



No quiso ofender a Wendy Guevara, ella hablaba de mujeres biológicas #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/6B02VH9IeS — Cultura Pop (@RCulturaPop) August 27, 2025

¿Qué dijo Wendy Guevara antes de la aclaración del ‘Bombon asesino’?

La reacción de Wendy Guevara antes de la disculpa del Bombón asesino no se hizo esperar. La influencer y líder del clan de ‘las Perdidas’ respondió en un en vivo a las declaraciones de Ninel Conde, dejando claro que no tenía intención de “pelear” con la actriz.

“Yo escojo mis batallas. Yo me pelearía con ‘Mayito’ o con Maripily, mi comadre que ella ganó una Casa de los Famosos, con Ivonne Montero... o sea, con ganadoras, no me voy a andar peleando con quienes no ganaron y nada más quedaron ardidos. Entonces, la verdad, yo así no me peleo, yo con alguien que me sume vistas, que me haga viral” Wendy Guevara

La reacción de Wendy generó aún más conversación en redes sociales, pues mientras algunos usuarios aplaudieron su respuesta firme, otros señalaron que el tema se había malinterpretado desde un inicio.

