¿Jorge Losa se lanza vs Ferka tras su ruptura? Así se enteró de la presunta infidelidad de la actriz

Hace unos días, María Fernanda Quiroz, Ferka, confirmó su ruptura con Jorge Losa por segunda ocasión. La noticia no pasó desapercibida en redes sociales. Incluso, surgieron rumores de que la relación terminó por una supuesta infidelidad por parte de la actriz. Ahora, el histrión español, supuestamente, habría reaccionado a las recientes declaraciones de su ex.

Cabe recodar que Ferka y Jorge Losa ya habían terminado su romance en el pasado, ya que el actor español le fue infiel a la conductora con Serrath. Sin embargo, tras varios meses de separación, decidieron darse una segunda oportunidad, la cual llegó a su fin.

Ferka y Jorge Losa volvieron a terminar su relación / Luis Pérez

Te puede interesar: Christian Estrada, ex de Ferka, envía emotivo mensaje a su hijo por su cumpleaños: “Nada de esto es tu culpa”

¿Cómo confirmó Ferka su ruptura con Jorge Losa?

Tras varias semanas de rumores sobre una posible ruptura, la misma Ferka dio a conocer el fin de su relación con Jorge Losa durante una entrevista con el periodista Gabo Cuevas en su canal de YouTube.

Aunque prefirió mantenerse hermética y no mencionarlo de manera directa, sus declaraciones dejaron claro que ya no habría una relación de pareja entre ellos. Sin embargo, no dio a conocer los motivos de la decisión de culminar su romance con el actor español. Esto por segunda ocasión.

Ferka agredece por lo vivido con Jorge Losa y asegura que “va a estar bien” / Redes sociales, canva y YT: Chsimecito

“Estoy bien, estaré bien y totalmente agradecida de lo vivido, eso es todo lo que puedo decir”. Ferka

Cabe señalar que la conductora de ‘Venga la alegría: Fin de semana’ ya había mostrado indicios de separación con Jorge, ya que borró de sus redes sociales todas las fotografías junto al actor, acción que varios tomaron como el fin definitivo de su historia.

Para muchos, la noticia no resultó inesperada, pues su romance estaba marcado por constantes altibajos y rumores de infidelidad de ambos lados. Cabe recordar que Ferka fue señalada de, presuntamente, serle infiel a Jorge Losa, tras ser captada en una fiesta muy cercana con un misterioso hombre.

Así lo dijo Ferka:

💔 DESDE EL AMOR: FERKA anuncia que terminó relación con JORGE LOSA de manera definitiva



“Estoy bien, estaré bien y totalmente agradecida de lo vivido, eso es todo lo que puedo decir”.



María Fernanda Quiroz ya eliminó todas las fotos que tenía con el actor en sus redes… pic.twitter.com/wX6Vf3g39i — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 26, 2025

No te pierdas: Jorge Losa confiesa que no soportaba a Bárbara Torres en La casa de los famosos México: “Un dolor de hue...”

¿Qué dijo Jorge Losa sobre su rompimiento con Ferka?

En esta ocasión, llamó totalmente la atención la presunta reacción de Jorge Losa tras la confirmación del fin de su relación con Ferka. Aunque no se han revelado cuáles fueron los motivos por los que los histriones terminaron su romance, la publicación del español desató rumores de una posible infidelidad en su relación. ¿Será? ¿Le lanzó una indirecta a Ferka?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jorge Losa publicó una historia en la que se le ve muy inspirado con la interpretación del tema ’Según quién’ de Maluma y Carín León.

En el clip se le escucha al actor cantar el siguiente verso:



“Dile al que te está informando,

que te está mal informando, que te informe bien.

Ahora tengo un cul… inédito,

que se lleva todos los méritos,

Está conmigo porque quiere…”

Jorge Losa publicó un video cantante un tema de desamor. / IG: @ferk_q / @jorgelosaactor

Aunque Jorge Losa no mencionó más en dicho video, sí fue reposteado por la cuenta de TikTok de fans del actor de nombre ‘Jorge Losa News’, clip en el que algunos usuarios consideraron que el español y Ferka, supuestamente, no habrían quedado buenos términos. Incluso, expresaron que, supuestamente, rompieron por una infidelidad por parte de la actriz.

Estos fueron algunos comentarios:

“Ferka le puso el cuerno en una sala de despecho”,

“Jorge sal de ahí con la mamá luchona. Ferka está hecha para un Christian Estrada, son tal para cual”,

“Cuenta el chisme Jorgeeee”,

“Ferkaaaa, no, por dios, es aquí”,

“Jorge, Ferka no te merece, alguien que te es infiel no te quiere”,

Así lo publicó Jorge Losa:

Mira: Serrath destapa provocativa foto con Jorge Losa en medio de guerra con Ferka

¿Cómo se enteró Jorge Losa de la supuesta infidelidad de Ferka?

A principios de julio, se viralizó un video compartido por la creadora de contenido Reina venenosa, en el que se observó supuestamente a Ferka en el bar Despecho Masaryk de la Ciudad de México junto a otro hombre, mientras Jorge Losa se encontraba en España.

En las imágenes, la actriz aparece en plena conversación con el sujeto, a quien, aparentemente, le toca el rostro, y este se inclina hacia su cuello, lo que fue interpretado en redes como un gesto de coqueteo. Asimismo, Reina venenosa aseguró que Ferka estaba “muy intensa y tomada”.

Aunque en el momento Ferka no aclaró el polémico video que se viralizó de, presuntamente, ella con otro hombre, Jorge Losa sí fue cuestionado por la prensa y señaló que los rumores de una supuesta traición de su entonces pareja sí lo pusieron con los nervios de punta. ¡Se enteró en un avión!

Ferka, presuntamente, le habría sido infiel a Jorge Losa en un evento / IG: @reinaveneenosa / @ferk_q

En un encuentro con los reporteros, cuando todavía era novio de Ferka, Jorge Losa contestó a los rumores de infidelidad por parte de la actriz. Esto dijo:

“Un bolillo pal’ susto… A mí me agarró, en ese momento, en otro momento, podemos hablar, pero es que a mí, en ese momento, me agarró en el avión… Cuando yo bajo y conecto mi celular, me empiezan a reventar el celular. Y entonces yo, claro, no entendía nada”, dijo Jorge en su momento.

Ferka y Jorge Losa / Francisco Mnacera

“Empiezo a ver la noticia, empiezo a ver los títulos de la de la noticia y entonces, no te voy a negar. Claro, que de repente pum, me da como este bajón de azúcar, que me quedo pálido y temblando”. Jorge Losa

Por su parte, Ferka mencionó que solo se trató de una salida de amigos, pero nunca hubo una traición hacia Jorge Losa.

Al momento, Ferka y Jorge Losa no han dado más detalles sobre los motivos de su ruptura. Aunque sus seguidores esperan que muy pronto alguno de los dos comparta lo que pasó a través redes sociales.

Así lo dijo Jorge Losa: