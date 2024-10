¿José Manuel Figueroa se burló de Marie Claire Harp? Revela que se “escapó” de casarse con ella

En su momento, José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp fueron una de las parejas más queridas del medio artístico. Aunque hasta llegaron a comprometerse, en 2023 anunciaron que se darían un tiempo.

Pese a todo, ambos han llevado una relación cordial y han dejado ver que las cosas entre ellos acabaron de buena manera.

Recientemente, el cantante volvió a tocar el tema de su exnovia en una entrevista para el pódcast ‘Radio show’, donde admitió que se había “escapado” para no casarse con ella.

José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp / Instagram: @josemanfigueroa / @julian_f.f

No te pierdas: Marie Claire Harp respalda a Gala Montes en escándalo con Adrián Marcelo: VIDEO

José Manuel Figueroa revela que se “escapó” de Marie Claire Harp

Durante la conversación, el hijo de Joan Sebastian indicó que se le había “pelado” a Marie Claire, a pesar de que, a su lado, aceptó “varios compromisos” por amor.

“Me le acabo de pelar a Marie Claire. Ella es un ser humano precioso, es un ser humano divino, era donde más acepté el compromiso ante los medios de comunicación, ante mi persona, por mi edad, por lo que estaba viviendo, por la vida, si estuvo muy cerca, peligrosamente cerca (de casarme)” José Manuel Figueroa

Si bien no dijo qué influyó para que tomara la decisión de no continuar con los planes de boda con la venezolana, señaló que “la vida cambia” de maneras inesperadas, recordando que, en su momento, tuvo una novia a quien no le correspondió su cariño.

“En cuestión de amor, es difícil juzgar (a quien amaste más). A veces llega a pasar (que las cosas cambian). Te puedo dar un ejemplo, Juanita Eustolia. En su momento, era un ser humano tan lindo y, desgraciadamente, yo no estaba enamorado. Ya que la vida continúa, dices ‘híjoles, si solo a ella le hubiera dedicado más amor, ¿qué sería de nosotros?’”, apuntó.

Checa: Marie Claire Harp arremente contra Marcela Mistral sobre Poncho de Nigris: “Yo no quiero nada con tu marido”

José Manuel Figueroa es criticado por sus palabras

Si bien Marie Claire no se ha pronunciado ante lo dicho por su exnovio, las declaraciones causaron mucho revuelo en redes sociales. La gran mayoría de los internautas aseguró que José Manuel era una persona que “no sabía comprometerse”, felicitando a la venezolana por haberse separado de él.

“Marie Claire, la vida te hizo un favor”, “Mejor que diga que no sabe comprometerse”, “¿Cómo se atreve a decir eso?”, “Qué bueno que lo dejó ir”, “Marie Claire es mucho para él”, “De la que se salvó Marie Claire”, señalaron algunos comentarios.

José Manuel Figueroa en pose seria / Instagram: @jmfigueroa_mx

¿Cómo fue la historia entre José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp?

Tras más de dos años de relación, José Manuel Figueroa le propuso matrimonio a Marie Claire Harp en 2023. Si bien todo parecía ir viento en popa, en septiembre de ese mismo año comenzaron a circular rumores sobre su posible separación.

Aunque ambos quisieron mantener el asunto en privado, un par de meses después ella confirmó que su relación estaba “en pausa” y ya había regresado el anillo de compromiso.

Las celebridades han mantenido una relación cordial y hasta pasaron el más reciente 14 de febrero juntos, lo que desató las especulaciones de una posible reconciliación. Sin embargo, los dos han dejado claro que solo son buenos amigos.

Mira: Marie Claire confiesa si le regresó el anillo de compromiso a José Manuel Figueroa: ¿Lo vendió?