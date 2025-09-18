Doña Lety vs. Mariana Botas: ¿Quién comenzó la pelea en La casa de los famosos México? Surgen testimonios

Mariana Botas y doña Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris, han estado en controversia por el encontronazo que tuvieron el pasado 16 de septiembre, previo a una de las galas de ‘La casa de los famosos México 2025’. Ambas han contado su propia versión de la historia, lo que ha creado más polémica. En medio de todo esto, testigos narran lo que realmente habría pasado, ¿quién tuvo la razón?

¿Qué se sabe sobre la pelea entre Mariana Botas y la abuela de Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Todo comenzó después de que doña Lety Guajardo, apodada cariñosamente en redes sociales como ‘doña Alegría’, subiera una serie de historias en Instagram revelando que, durante su invitación a la gala de ‘La casa’, una persona la había tratado mal. Entre lágrimas, describió que una “niña nefasta” la “humilló” y la hizo sentir muy mal.

“Todos me trataron muy bien, pero de repente tuve un encuentro con una persona que no sabía que era tan nefasta, no voy a decir el nombre, pero me humilló bien feo… Una niña que no tiene educación, me calló la boca y sinceramente me sentí mal”, puntualizó.

Aunque nunca mencionó nombres, la propia Mariana Botas se adjudicó el reclamo y compartió un video diciendo que su interacción con la abuela de Aldo de Nigris habría fluído bien. Incluso, cuando le manifestó su descontento por las cosas que dijo mientras estaba en ‘La casa’, la señora simplemente le habría dicho que todo era “broma” y que era “muy bonita”.

La presentadora aseguró que el encuentro fue bastante bueno, por lo que no comprende el motivo de las declaraciones de doña Lety.

“No voy a permitir que me difamen. Se acercó a saludar. Le dije: ‘oiga, qué mala onda que me dijo desgraciada’ (Me dijo) ‘No, ¿cómo crees? Es que tú dijiste que mi Aldito tenía déficit de atención’. Le dije: ‘sí, no estuvo bien, yo también tengo’, (Me respondió): ‘No, es que ya se está volviendo loco allá dentro…No, fue de broma’ y hasta me dio una palmadita. Le di las gracias y me fui, pero que diga que la insulté y que ponga en sus historias que soy una estúpida y grosera, pues no lo voy a permitir” Mariana Botas

Doña Lety Guajardo / Redes sociales

¿Mariana Botas humilló a doña Lety Guajardo en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Las declaraciones de Mariana Botas y doña Lety Guajardo crearon controversia, así como confusión entre el público. Si bien algunos apoyaron a la madre de Poncho de Nigris, otros se dijeron cansados de las “difamaciones” contra Mariana.

Por esta razón, Jessie Cervantes y ‘el Borrego’ Nava, panelistas de ‘La casa de los famosos México’, contaron de lo que habrían sido testigos. Ambos concordaron en no haber sentido tensión entre las celebridades y que, al menos por lo que vieron, pueden intuir que su plática fue amena.

“Se acercó doña Lety y yo le dije a Jessie: ‘Vas, ve a ver de lo que están diciendo porque están juntas’. No, (no vi un ‘deschongueo’)” El Borrego Nava

Mariana Botas / Redes sociales

Incluso, Nava mencionó que doña Lety pudo haberse sentido ofendida de que la haya dejado con “la palabra en la boca”, pues Mariana tuvo que irse rápidamente tras un llamado para ver cuestiones técnicas.

“Lo que yo puedo entender es que, a lo mejor, es que, ¿ves que doña Lety dijo que la habían dejado con la palabra en la boca? Y es que le dicen (a Mariana): ‘Vente para acá’. Allí, quizá, se dio la fricción”, señaló, al mismo tiempo que Cervantes aseguraba: “Yo no noté nada raro”.

Para muchos, las palabras de Cervantes y Nava darían a entender que todo se trató de un malentendido entre Mariana y doña Lety, el cual, si lo conversan, podrían solucionar. Cabe destacar que ninguna de las involucradas ha dado comentarios al respecto.

¿Quiénes son los habitantes nominados de la octava semana de ‘La casa de los famosos México 2025’?

El pasado miércoles 17 de septiembre, se llevó a cabo la octava gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’. Como se sabe, Abelito consiguió ser el líder de la semana, por lo que contó con inmunidad. Estos son los habitantes que están en riesgo de ser eliminados:

Aldo de Nigris

Dalilah Polanco

Shiky

El Guana

El próximo 19 de septiembre, Abelito se enfrentará a uno de los habitantes para conservar la salvación. Quien se la quede, podrá sacar a uno de sus compañeros o a sí mismo de la placa.

