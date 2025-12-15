La casa de los famosos México: Revelarían a la primera participante de la cuarta temporada, ¿Quién es?

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ ha generado mucha expectativa. Y es que, si bien sus predecesoras han sido un éxito total, hubo mucha especulación sobre la última; algunos usuarios consideran que fue la “más aburrida” y en la que, supuestamente, hubo “mayor fraude”.

En medio de todo esto, ha salido a la luz quién sería la presunta primera confirmada para la nueva edición de ‘La casa de los famosos México’, la cual está programada para estrenarse en 2026.

Ganador de La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

Te podría interesar: Wendy Guevara destapa detalles de La casa de los famosos México 4 y asegura: “Mucha chava, mucho todo”

¿Qué polémicas hubo en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’?

Como se mencionó anteriormente, la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’ dio mucho de qué hablar. Estrenada a finales de junio del 2025, contó con un total de 16 celebridades que fueron:

Facundo Olivia Collins Aarón Mercury Alexis Ayala Mar Contreras Dalilah Polanco Shiky Priscila Valverde Aldo de Nigris Adrián Di Monte El Guana Mariana Botas Elaine Haro Aarón Mercury Abelito Ninel Conde

Las acusaciones de fraude comenzaron con la salida de Ninel Conde. Se decía que la actriz presuntamente habría pactado su eliminación con la producción. También se llegó a mencionar que tenía ciertos “privilegios especiales” como parte de las condiciones que puso para entrar al show. Esto fue desmentido por la propia Ninel.

Otro escándalo relacionado fue cuando Aaron Mercury fue expulsado. Muchos internautas afirmaban que era de los favoritos y solo lo sacaron para “proteger” a ciertos habitantes. Esto también fue negado en su momento. En tanto que el influencer siempre dijo estar de acuerdo con “la decisión del público”.

Los famosos que quedaron como finalistas también fueron un tema de debate. Si bien los usuarios estaban felices por el triunfo de Aldo de Nigris, algunos consideran que Shiky y Dalilah Polanco no merecían llegar a la final.

Finalistas de LCDLFMX 2025 / Redes sociales

No te pierdas: Fátima Bosch es invitada a unirse a La casa de los famosos México 4; ¿de la corona al encierro?

¿Quiénes participarán en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hasta el momento, la producción de ‘La casa de los famosos México’ no ha empezado a revelar de forma oficial quiénes participarán en la cuarta temporada. No obstante, se filtró quién presuntamente ya habría firmado contrato para formar parte del reality. Esto revelaron.

De acuerdo con la cuenta de X ‘Digital medio’, la primera confirmada para la próxima edición del reality presuntaente sería Consuelo Duval, quien es gran amiga y colega de Dalilah Polanco.

“Se filtra que Consuelo Duval ya firmó para la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’”, se lee.

La información causó mucha polémica. Si bien algunos creen que, en caso de ser verdad, será un gran elemento, otros advirtieron no hacerse muchas expectativas, pues podría ser una “decepción como lo fue Dalilah Polanco”.

Cabe destacar que, hasta el momento, ni la producción ni la propia comediante han confirmado ni negado esta información, por lo que todo queda en calidad de un rumor hasta ahora.

Se filtra que Consuelo Duval, ya firmo, para la cuarta temporada de la Casa de los famosos México. — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) December 14, 2025

¿Qué se sabe de ‘La casa de los famosos México 2026’?

La producción de ‘La casa de los famosos México 2026’ no ha dado muchos detalles hasta ahora. Se sabe que se estrenará en 2026. De acuerdo con Rosa María Noguerón, productora del reality, se está buscando un “casting diverso”.

“Por los números y el éxito, confirmamos una nueva temporada, aunque cada vez es más difícil porque buscamos superar nuestros propios números; por eso buscamos un casting diverso, con gente divertida, encantadora y que se robe los corazones de la audiencia”, expresó en una reciente entrevista.

Por su parte, Wendy Guevara, quien fungió como conductora de las pre y post galas, contó que: “Los nuevos habitantes están increíbles”. Aunque no dio nombres, indicó que podrían entrar dos personajes que pertenecen a la comunidad LGBT+.

Mira: Comparan sin parar a La casa de los famosos México y La granja VIP: productora rompe el silencio