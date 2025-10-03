La casa de los famosos México 2026: Filtran participante de la cuarta temporada del reality ¿Será All-stars?

A pesar de que “La casa de los famosos México 2025" ha recibido numerosas críticas en redes sociales e incluso señalamientos de presunto fraude tras la eliminación de Aarón Mercury, Galilea Montijo confirmó a los medios que sí habrá una nueva temporada del reality show.

Pese a las críticas, los señalamientos y los fans molestos que aseguraron desinstalarían ViX, la conductora de Hoy asegura que esta temporada ha sido todo un éxito.

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre una nueva temporada de La casa de los famosos México?

A nada de la final de “La casa de los famosos México”, Galilea Montijo confirma una cuarta temporada para el 2026.En una entrevista para una revista de circulación nacional, la conductora dio algunos detalles de lo que será esta nueva edición.

“Tan bien le ha ido que ya tenemos confirmada una cuarta temporada, incluso con un habitante ya confirmado para el próximo año”, adelantó Montijo.

“Todas las habitantes tienen que ser diferentes; de lo contrario, ¿qué aburrido sería para el público? En esta nueva temporada se contó una historia completamente distinta, porque cada habitante comparte su propia historia y, por supuesto, la decisión del público y sus comentarios son muy importantes”, comentó Galilea en dicha entrevista.

“En cuanto a ventas y audiencia, ha sido una temporada sumamente exitosa. Lo vimos en el número de votos, en el rating, en las ventas. Es el programa número 1, lo más visto en la televisión en estos momentos”, agregó.

Famosa vidente revela quien será el ganador de La casa de los famosos México / Las estrellas

¿Galilea Montijo seguirá como conductora de La casa de los famosos México 2025?

Por tercera vez, Galilea Montijo lidera como conductora estelar de “La casa de los famosos México”,un rol en el que ha destacado por sus espectaculares outfits, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del programa más visto de la empresa de San Ángel. Sobre su participación en la edición de 2026, Montijo no lo ha confirmado, aunque espera regresar para la cuarta temporada.

“Amo lo que hago, y donde me pongan trato de dar lo mejor. Así que espero que el próximo año nos veamos nuevamente en ‘La casa de los famosos México'”, dijo.

Sin embargo, Galilea Montijo no habló más con respecto a lo que se podría vivir en la cuarta temporada de La casa de los famosos México. ¿Será All-stars?

Galilea Montijo presume que ha perdido 10 kilos gracias a su novio Isaac Moreno. / Instagram: @galileamontijo

¿Poncho de Nigris filtró al primer posible habitante de La casa de los famosos México 2026?

En un post de Instagram de TVNotas en el que te contamos sobre lo que dijo Galilea Montijo de la cuarta temporada de La casa de los famosos México, Poncho de Nigris no tardó en responder y dijo que Yetus, amigo de Aldo de Nigris, sería el primer habitante confirmado.

“Yetús”, escribió Poncho en el post que anunciaba que Galilea Montijo ya había confirmado un habitante.

¿Se trata de una broma o una propuesta? Aunque no es una confirmación oficial, el comentario de Poncho ha generado revuelo y se ha interpretado como una posible filtración sobre quién podría unirse a la cuarta temporada.

Hasta el momento la producción de La casa de los famosos México no ha dado a conocer más detalles sobre lo que será la cuarta temporada de La casa de los famosos México. Por esta razón, lo que dijo Poncho de Nigris se trata de específicamente un RUMOR. ¿Será Yetus prime?

Poncho confirma habitante de La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Quién es Yetus prime, influencer que podría ser el habitante a La casa de los famosos México 2026?

Yetus prime, cuyo nombre real es Arturo González, es un influencer mexicano originario de Torreón, Coahuila. Tiene 27 años, comparte contenido relacionado con el fitness y el estilo de vida saludable.

Yetus prime participó en la séptima temporada de “Exatlón México” en 2022, aunque su paso por el programa fue breve, solo tres semanas, se volvió conocido por ser parte del pódcast “Más allá del fierro”, junto a Aldo de Nigris, actual finalista de La casa de los famosos México 2025.

Sin embargo, su relación profesional con Aldo terminó cuando este se unió al pódcast Jalando fierro, impulsado por Poncho de Nigris, lo que desató una polémica entre ambos. Esa diferencia quedó atrás, pues volvieron a hablar desde que Aldo de Nigris ingresó a La casa de los famosos México en la dinámica del ‘Elevador del destino’.

