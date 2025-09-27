La casa de los famosos México 2025: Filtran al ganador de esta temporada ¿Aldo de Nigris o Abelito?

A poco de que ‘La casa de los famosos México 2025’ llegue a su fin, ha trascendido quién será el ganador de esta temporada. Recordemos que, actualmente, quedan siete habitantes en búsqueda de obtener el primer lugar.

Aldo de Nigris y Abelito / Redes sociales

No te pierdas: ¿Aldo de Nigris será sancionado en ‘La casa de los famosos México’? Revelan que habría roto una regla

¿Quiénes son los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Los siete habitantes que quedan actualmente en ‘La casa de los famosos México 2025’ son:

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Aarón Mercury

Abelito

Dalilah Polanco

Mar Contreras

Shiky

Hasta el momento, Mar Contreras es la única que tiene su lugar asegurado entre los cinco finalistas. Esto, después de haber obtenido el famoso ‘boleto dorado’ durante una reciente dinámica.

Por otra parte, los eliminados de la competencia han sido:

Olivia Collins (primera eliminada)

Adrián Di Monte (segundo eliminado)

Ninel Conde (tercera eliminada)

Priscila Valverde (cuarta eliminada)

Mariana Botas (quinta eliminada)

Facundo (sexto eliminado)

Elaine Haro (séptima eliminada)

El Guana (octavo eliminado)

Mar Contreras finalista / Redes sociales

Te podría interesar: Dalilah Polanco ¡no soportaba a Facundo! ¿Por? Se confiesa en La casa de los famosos México

¿Quién será el ganador de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México 2025’?

A través de redes sociales, diversas páginas especializadas en ‘La casa de los famosos México’ han realizado encuestas sobre quién podría ser el próximo ganador de esta edición. Las votaciones irían de la siguiente manera:

Aldo de Nigris: 37%

Dalilah Polanco: 35%

Aarón Mercury: 13%

Shiky: 5%

Abelito: 5%

Mar Contreras: 3%

Alexis Ayala: 2%

Con base en las encuestas, el ganador del reality sería Aldo de Nigris. En tanto que el siguiente eliminado sería Alexis Ayala.

Cabe destacar que esto no es un dato oficial y solo se conocerá al ganador en la gran final del show, que se llevará a cabo a principios de octubre.

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver la gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’ se realizará el próximo 5 de octubre, a las 8:30 pm. Se podrá sintonizar a través del canal de las Estrellas, así como por la plataforma de pago ‘VIX’. Durante la emisión, se dará a conocer al quinto, cuarto, tercer, segundo y, finalmente, primer lugar.

Según las encuestas, así sería el orden:

Primer lugar: Aldo de Nigris

Aldo de Nigris Segundo lugar: Dalilah Polanco

Dalilah Polanco Tercer lugar: Aarón Mercury

Aarón Mercury Cuarto lugar: Shiky o Abelito

Shiky o Abelito Quinto lugar: Mar Contreras

Hasta el momento, se han realizado dos temporadas de ‘La casa de los famosos México’: una en 2023 y otra en 2024. Los ganadores han sido:

Ganadora de la primera temporada: Wendy Guevara

Ganador de la segunda temporada: Mario Bezares

Mira: Guana responde a Alexis Ayala tras criticar su trabajo en el teatro en La casa de los famosos México ¿Pleito?