Guana responde a Alexis Ayala tras criticar su trabajo en el teatro en La casa de los famosos México ¿Pleito?

El presentador y actor Luis Rodríguez, mejor conocido como el Guana, se convirtió en el octavo eliminado de La casa de los famosos México. A pocas horas de haber abandonado el relaity, el famoso acudió al programa matutino Hoy para hablar sobre lo que vivió durante su estancia dentro de la casa más polémica de la televisión. El comediante habló de lo que dijo de él Alexis Ayala, ¿lo está esperando a fuera para saldar cuentas pendientes? ¡Te contamos!

El Guana / Redes sociales

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre el Guana en La casa de los famosos México?

Durante el programa, Alexis Ayala expresó su incomodidad con los constantes cantos de Guana, comentando que no era necesario que el actor interpretara canciones todos los días ni hiciera remates de cada comentario de los demás participantes. En sus palabras:

“¿Qué ver...* tiene que estar cantando todos los pu...*s días si no es cantante? Es ensamble de teatro, cab...*, hace teatro musical (...) No tiene que cantar todos los días, no es cantante, no es compositor, no tiene que tener la hora del trovador”. Alexis Ayala

Estas declaraciones provocaron diversas reacciones entre los seguidores del reality, quienes debatieron sobre el papel del ensamble teatral y la labor de Guana dentro de La casa.

Guana y Alexis Ayala / Redes sociales y TikTok: lacasafamososmx

¿Cómo respondió Guana a los comentarios de Alexis Ayala?

Guana aseguró que los comentarios de Alexis no los tomó de manera personal. Durante la transmisión en vivo del pódcast de La casa de los famosos México con Marie Claire Harp, explicó que se siente orgulloso de su trayectoria de 31 años en el teatro musical y que ha compartido escenario con muchos talentos reconocidos, subrayando que el ensamble mexicano no tiene nada que envidiarle a países como Estados Unidos, España o Argentina.

“Estoy bien orgulloso de ser ensamble desde que inició. He conocido gente talentosa y el ensamble teatral en nuestro país no le pide nada a otros como en Broadway, Londres, España, Argentina” El Guana

Guana también bromeó mencionando que su novia se queja de que canta todo el tiempo, lo que lo hizo reiterar que el canto forma parte de su vida desde hace 30 años.

¿Qué contó Guana sobre su experiencia tras salir de La casa de los famosos México?

En Hoy, el Guana también habló de su experiencia en La casa de los famosos México. Entre los temas que compartieron, mencionaron que la convivencia dentro del reality le hizo perder peso, bajando hasta tres tallas debido al estrés y la intensidad de la dinámica del programa

“Me siento muy flaco, bajé como tres tallas. Todos están muy flacos, ayer los vi” El Guana

Además, detalló que los posicionamientos dentro del juego le resultaron complicados, ya que no está acostumbrado a confrontar de manera estratégica ni a reaccionar ante comentarios hostiles. Aún así, destacó que disfrutó su paso por el programa y que observar la casa desde afuera le permite entender que no todo era personal ni dirigido en su contra.

Concluyó diciendo que su experiencia en La casa de los famosos México lo dejó con aprendizajes y recuerdos que valorará siempre.

