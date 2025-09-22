Alexis Ayala critica a Guana por cantar en La casa de los famosos México: “Qué v3rg tiene que estar cantando”

La casa de los famosos México 2025 sigue generando contenido polémico y confrontaciones que no dejan de ser comentadas en redes sociales. En esta ocasión, el actor Alexis Ayala ha causado revuelo con una declaración sobre José Luis Rodríguez, mejor conocido como “Guana”, quien ha estado dejando huella con su versatilidad en el programa. Durante la fiesta del pasado 19 de septiembre, Ayala dejó claro su desacuerdo con los constantes cantos del comediante y molesto arremetió contra él. ¿Qué dijo Ayala?

¿Por qué “Guana” es nombrado “traidor” en La casa de los famosos México?

El papel de “Guana” en La casa de los famosos México 2025 sufrió un cambio notable. Aunque al principio gozaba de gran popularidad entre el público (incluso logrando salvarse de la eliminación en varias ocasiones), el comediante parece haber perdido ese apoyo con el tiempo.

Este cambio en la percepción del público surgió cuando, por decisión de Elaine Haro, “Guana” pasó al cuarto Día, separándose de su grupo original en el cuarto Noche. Al unirse al nuevo equipo, mostró su lealtad, lo que desató acusaciones en redes sociales, donde muchos lo acusaron de “traidor”.

Con el paso de las semanas, la situación empeoró debido a ciertos comportamientos que hicieron que algunos seguidores sospecharan de una posible intervención de la producción en su favor (rumores que circulaban en redes sociales). Uno de los rumores más comentados era una posible relación sentimental con Rosa María Noguerón, la productora del reality, algo que hasta ahora no ha sido confirmado y que la propia Noguerón desmintió .

Estas especulaciones, los rumores y la percepción de “traición” al equipo Noche han afectado la imagen de “Guana”, convirtiéndolo en una de las figuras más criticadas del programa.

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre “Guana” y su manera de cantar en La casa de los famosos México?

Durante una de las celebraciones en La casa de los famosos México 2025, Alexis Ayala, reconocido por su participación en grandes producciones de teatro y televisión, desahogó su sentir respecto al comportamiento de “Guana”, específicamente sobre su hábito de cantar a menudo en el programa. En una conversación con su grupo cercano, integrado por Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Mar Contreras y Abelito, Ayala no se guardó su opinión.

“¿Te digo una cosa? Al chile, se va a oír bien cul3ro lo que voy a decir, ¿qué verg3 tiene que estar cantando todos los p3tos días si no es cantante? Es ensamble de teatro, cabrón, hace teatro musical” Alexis Ayala

Fueron las fuertes palabras de Alexis Ayala, las cuales rápidamente causaron sorpresa entre los miembros del team Noche. Mar Contreras reaccionó con un: “Qué fuerte lo que acabas de decir” , ante lo cual Ayala no vaciló en continuar con su punto de vista.

Ayala explicó que, a pesar de su aprecio por el talento de Guana en otras áreas, no está de acuerdo con que insista tanto en una faceta que, según él, no le corresponde.

“No tiene que cantar todos los días, no es cantante, no es compositor. No tienes que tener la hora del trovador, no tienes que hacer un remate de cada cosa que la gente dice, mejor brilla de vez en cuando” Alexis Ayala

¿Mau Nieto culpó a Alexis Ayala de crear mala imagen del “Guana” con el público?

El 19 de septiembre de 2025, durante la pregala de La casa de los famosos México, Mau Nieto no dudó en expresar lo que considera una injusticia hacia su amigo José Luis Rodríguez, más conocido como “Guana”. El comediante y standupero aprovechó su participación en el programa para lanzar una fuerte crítica hacia Alexis Ayala, a quien acusa de manipular la percepción pública sobre la participación de “Guana” en el reality.

Nieto explicó que Ayala ha sido responsable de sembrar la idea de que su amigo es un “traidor”, una etiqueta que ha dañado la imagen de “Guana” tanto dentro del programa como fuera de él.

De acuerdo con Mau, el actor y productor ha utilizado sus intervenciones en el programa para dar a entender que “Guana” está jugando de manera egoísta y estratégica, lo que ha dado pie a una campaña en su contra, especialmente en las redes sociales.

No es nada pendej* Alexis. Ya está diciéndole más o menos a la gente por dónde tiene que ir, lo que tenemos o no que creer de la estrategia de ‘Guana’, es decir, él (por Alexis Ayala) dice ‘no, no es nada tonto, no se equivocó. Él sabía, está jugando individual Mau Nieto

