Mar Contreras hace un marranero en la cocina de La casa de los famosos México ¿con heces fecales?

La casa de los famosos México deja momentos únicos y casi irrepetibles, desde caídas, tropiezos y situaciones en las que a veces el público se sorprende, ya sea por lo sorprendente o lo “raro” que puede ser. Este fue el caso de Mar Contreras, quien protagonizó una escena “jamás” vista en el programa, pero que dejó a más de uno boquiabierto. ¿Qué hizo?

¿Qué habitantes quedan en La casa de los famosos México 2025?

A 55 días del inicio de La casa de los famosos México, la cantidad de habitantes ha ido reduciéndose, pues este fin de semana se elegirá al octavo eliminado de la competencia, por lo que se despedirá de los cuatro millones de pesos.

Los eliminados al momento son:



Olivia Collins Adrián Di Monte Ninel Conde Mariana Botas Elaine Haro Priscila Valverde Facundo

El cuarto Noche ha sido el más fuerte dentro de lo que va de competencia, al momento, son quienes mantienen mayoría aún cuando ya existe el cuarto Eclipse. Por tanto, los habitantes que se mantienen en la pelea por un lugar en la final, son:



Alexis Ayala

Aarón Mercury

Aldo de Nigris

Abelito

Mar Contreras

“Guana”

Shiky

Dalílah Polanco

Filtran lista de La casa de los famosos México

¿Qué hizo Mar Contreras y por qué perseguía a sus compañeros?

El día de hoy en La casa de los famosos México, Mar Contreras protagonizó un inusual momento que quedó grabado en cámara y sorprendió a propios y extraños dentro y fuera del programa. ¿Qué pasó?

Todo comenzó cuando Shiky y Mar se encontraban en el baño, cuando con un pequeño forcejeo (a manera de juego) un pedazo de papel cayó al suelo, pero Shiky dio a entender que eso le causaba asco. Fue ahí que Contreras recogió el papel junto a un pedazo de algo, y ella confirmó “ Había un pedazo de caca ”, lo levantó del piso y lo llevó junto al papel de baño para llevarlo a la cocina con sus demás compañeros.

Los habitantes comenzaron a decir que era un truco, que muy probablemente era un trozo de chocolate o algo que pudiera asemejar a una pequeña popó. Ante las dudas de todos, muchos se mostraron impávidos por lo hecho por Mar, pues aseguraban que no se atrevería a tomar algo así con las manos, aún con papel.

En ese momento, Contreras comenzó a perseguir a todos para “embarrar” lo que tenía en el papel, y así se hizo una divertida persecución entre una gran parte de la casa.

De manera inmediata, Mar les muestra más de cerca y entre Aldo de Nigris y Aarón Mercury confirmaron que en efecto se trataba de “popó” :

“Sí es caca, no manches” Aarón Mercury

En redes, las opiniones están divididas, algunos lo tomaron a juego, algunos otros reprobaron y calificaron como “asqueroso” el hecho:



“La gente no entiende que están jugando, claro que no es caca”,

“Sea popó o no, es una broma de mal gusto”

¿Por qué jugar con algo así cuando están haciendo la comida?

Lo que se comentó en redes, es que en efecto era chocolate, pues eran pedazos que le habían quedado a Mar en los tenis y que posteriormente se quitó en el baño, por eso el parecido a un pequeño pedazo de popó.

¿Por qué la abuela de Aldo de Nigris desea que Mar Contreras se aleje de él?

En un video para el pódcast ‘Jalando fierro’, doña Lety Guajardo, conocida también como ‘doña Alegría’, admitió que la actitud “maternal” de Mar Contreras hacia Aldo de Nigris ya comenzaba a resultarle molesta, incluso mencionó que ya le estaba “cayendo gorda”.

Doña Lety, madre de Poncho de Nigris, confesó sentir celos por el trato que Mar le da a su nieto y expresó su deseo de que ella se alejara de él.

“Ya me está cayendo gorda, se está agarrando a Aldito como si fuera su hijo y no es su hijo. Me estoy poniendo celosa. Me cae gorda” Doña Lety “Alegría”

Aunque los demás presentes coincidieron en que ‘doña Alegría’ es “posesiva”, la situación fue tomada con humor. Sin embargo, en las redes sociales se desató un intenso debate sobre la aparente “obsesión” que tendría la señora con su nieto. Mientras algunos justificaron sus actitudes como “amor de abuela”, otros consideraron que su cariño no era del todo saludable .

