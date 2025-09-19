Poncho de Nigris lanza fuerte mensaje sobre el pleito de doña Lety con Mariana Botas: ¿Quién tiene la razón?

El mundo del espectáculo se volvió a encenderse luego de que se viralizó el pleito entre doña Alegría, mamá de Poncho de Nigris y abuelita de Aldo de Nigris, con la actriz Mariana Botas, reconocida por su participación en ‘Una familia de diez y exhabitante’ de La casa de los famosos México.

El polémico encuentro ocurrió el pasado martes 16 de septiembre, durante la visita de doña Lety al foro del reality de famosos, donde coincidió con la actriz. Desde entonces, se han manejado diferentes versiones: mientras la mamá del creador de contenido asegura que sí hubo una discusión, Mariana Botas lo niega y panelistas del programa explicaron que la charla fue breve y terminó de manera arrepentida por un llamado de la producción. Ahora, Poncho de Nigris externa su opinión ante lo ocurrido.

Exconductor de Venga la alegría arremete contra doña Lety tras acusar a Mariana Botas de insultarla. / Redes sociales

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el pleito entre su mamá y Mariana Botas?

Ante la ola de especulaciones, Poncho de Nigris decidió dar su versión y aclarar lo sucedido. A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, el finalista de la primera temporada de La casa de los famosos México grabó un video en compañía de su mamá, doña Lety, para hablar directamente sobre el tema.

En la grabación, Poncho aseguró que nunca existió una pelea entre su madre y Mariana Botas. Explicó que, antes del encuentro, le había advertido a doña Lety que alguien podría reclamarle por sus declaraciones en redes sociales. Según él, la situación se malinterpretó y no pasó a mayores.

“No hay nada de pelea, yo le dije que le iban a reclamar” Poncho de Nigris

Por su parte, en el mismo video, doña Lety sostuvo que ella no mintió sobre lo ocurrido y reiteró que sí existió un intercambio de palabras. Sin embargo, Poncho volvió a interrumpirla para comentar que “no pasó absolutamente nada”.

Poncho de Nigris habla del preito de doña Lety / Captura de pantalla

¿Qué versión dio Mariana Botas del supuesto enfrentamiento con doña Lety?

Mariana Botas también habló sobre el tema de doña Lety. La actriz desmintió que hubiera existido un pleito con la abuela de Aldo de Nigris durante su visita al foro del reality. Según explicó, la plática fue breve y no llegó a ningún tono de discusión.

Los panelistas de La casa de los famosos México respaldaron esta versión, detallando que en realidad fue doña Lety quien se acercó a conversar con Mariana Botas, pero la charla terminó cuando la producción llamó a la actriz. Con esto, descartaron que hubiera existido un altercado como tal.

Mariana Botas / Redes sociales

¿Por qué se generó la confusión sobre el pleito de doña Lety y Mariana Botas?

La confusión se originó a partir de las declaraciones iniciales de doña Lety, quien aseguró que había tenido una discusión con Mariana Botas. Dichas palabras fueron interpretadas como un pleito y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y medios de entretenimiento.

El hecho de que la propia actriz lo negara y que los panelistas del reality confirmaran que no hubo discusión directa, alimentó la incertidumbre. Además, la intervención de Poncho de Nigris, quien grabó a su mamá y aclaró que no existía ninguna pelea, reforzó la idea de que el asunto era más un malentendido que un enfrentamiento real.

En el video compartido por Poncho, se aprecia cómo su madre insiste en que ella “nunca dice mentiras”, mientras él recuerda que no pasó nada. Esto dejó a los internautas con interpretaciones divididas, ya que, aunque se niega la pelea, también se mantiene la postura de doña Lety sobre lo ocurrido.

