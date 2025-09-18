Mariana Botas y doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, “se deschongaron”, según Marie Claire Harp

La llegada de Leticia Guajardo, abuela de Aldo de Nigris, a “La casa de los famosos México” no estuvo exenta de polémica. Aunque se esperaba que fuera un momento emotivo, las controversias no se hicieron esperar.

En esta ocasión, doña Lety no solo participó en la dinámica “Congelados” para darle palabras de aliento y cariño a su nieto consentido, sino que encendió las redes sociales al señalar que había sido humillada y maltratada por alguien, acusando en sus historias a Mariana Botas de haberla insultado llamándola “una grosera estú...”.

Aunque doña Lety no reveló nombres en un inicio, después sí expresó en sus historias que, presuntamente, Mariana la había tratado muy mal, señalando que la humilló y la hizo sentir pésimo.

Por su parte, Mariana Botas se defendió asegurando que sí habían tenido un encuentro, pero que no había sido polémico para nada. De hecho, afirmó que la confrontó por haberla llamado “desgraciada”, pero en un tono de broma que fue aclarado entre ambas, y donde doña Lety aseguró que solo era cotorreo.

Doña Lety Guajardo / Redes sociales

¿Qué respondió Mariana Botas a doña Lety quien la acusó de insultarla?

Mariana Botas rompió el silencio tras las acusaciones de doña Lety, quien señaló en redes que la actriz la había insultado y tratado con groserías en La casa de los famosos México. La actriz aclaró que el supuesto conflicto no pasó de un malentendido y que sus palabras fueron en tono de broma.

“Me estaban poniendo el micrófono y doña Lety se acercó a saludarme. Yo la saludé y, en broma, le dije: ‘qué mala onda que me dijiste desgraciada’. Doña Lety se rió y me respondió: ‘No, cómo crees, es que tú le dijiste a mi Aldito que tiene déficit de atención’. Yo le aclaré que no lo dije en mala onda, porque yo también tengo déficit de atención, pero doña Lety hasta me dio una palmadita en el hombro y me dijo que todo estaba bien. Le comenté que ahorita que Aldito la viera, su ánimo se iba a subir. Hasta ahí fue nuestra conversación; después me fui al camerino” Mariana Botas

Sin embargo, horas más tarde, Mariana se sorprendió al leer los comentarios de doña Lety en redes sociales, donde la acusaba de ser grosera, estúpida e incluso de llamar deforme a alguien dentro de la casa.

“No lo voy a permitir; no pueden difamarme solo porque me defendí. Incluso ella me llamó deforme cuando yo todavía estaba adentro de la casa”, agregó la actriz.

Con estas declaraciones, Mariana Botas busca dejar claro que el encuentro con doña Lety no fue conflictivo y que el intercambio de palabras fue interpretado fuera de contexto.

Doña Lety llama estúpida a Mariana Botas. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Marie Claire Harp sobre Mariana Botas y doña Lety, abuela de Aldo de Nigris?

Ahora, Marie Claire Harp comentó sobre el pleito entre Mariana Botas y doña Lety y aseguró que si estuvo fuerte la situación tanto que hasta la abuela de Aldo de Nigris sintió ganas de llorar.

“Se deschongaron, yo bromeando con Elaine en el live, de adivina quién tiene problemas con doña Lety: Mariana, pero me habían dicho de un problema, pero no sabía yo lo decía cotorreando pero no sabía, que doña Lety casi llora y que Mariana salió en sus historias ( y dijo) oye no voy a permitir que me difamen”, comentó Marie Claire.

“Resulta que doña Lety casi llora, y Mariana salió en sus historias (diciendo): ‘Oye, no voy a permitir que me difamen’”, relató Harp.

Sin embargo Marie Claire Harp no dio más detalles del conflicto, ni reveló el motivo por el cual doña Lety habría estado al borde del llanto.

