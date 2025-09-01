Doña Lety explota vs. Dalilah Polanco por ‘insultar’ a Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México’

La tensión se vive tanto dentro como fuera de ‘La casa de los famosos México 2025’. Y es que, en medio de la controversia por la eliminación de Mariana Botas, doña Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris, se le fue con todo a Dalilah Polanco y, entre otras cosas, le dijo “loca”, ¿qué pasó?

¿Qué le dijo Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris, a Dalilah Polanco?

Hace algunas horas, doña Lety Guajardo realizó una transmisión en vivo para TikTok, en la cual se dijo muy molesta con Dalilah Polanco por los comportamientos que ha tenido, principalmente, contra su nieto Aldo de Nigris.

Y es que la actriz no solo ha sido captada escondiendo la comida, según ella. También causó revuelo luego de que le dijo “torpe” al influencer durante la pasada cena de nominados.

A raíz de estas polémicas, doña Lety empezó diciendo que Dalilah debería dejar que los habitantes coman a voluntad, en lugar de estar “racionando” los alimentos.

“Oye, pues ellos tienen que comer, si tú no quieres comer, pues es tu problema, ellos van a comer, no quiero que se dejen, pero eso que le dijo ‘menso’, Dalilah, tómenlo en cuenta”, expresó.

¿Dalilah Polanco compra “apoyo” para ‘La casa de los famosos México 2025’?

Los ataques de doña Lety Guajardo no pararon allí. Además de referirse a Dalilah Polanco como “bruja, loca e histérica”, aseguró que la actriz está “completamente sola”, sugiriendo que sigue en ‘La casa’ por tener “mucho billete”.

Doña Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris “Esa bruja está histérica loca. Ella no tiene hijos, no tiene familia, no tiene nada, yo no sé qué hace ahí de verdad vieja histérica loca, desde que entró dije ‘a lo mejor la sacan’, pero pues tiene mucho apoyo, mucho billete, pero vale madre”

Los comentarios de la también llamada ‘doña Alegría’ no pasaron desapercibidos en redes sociales y ocasionaron opiniones divididas; si bien algunos creen que tiene razón, otros consideran que no debió “minimizar” a Dalilah solo por el hecho de no querer tener una familia. Estas son algunas posturas que se podían leer en redes:

“No entiendo qué tanto le aplauden, esto es pasar la linea de respeto”

“No entiendo cual es la necesidad de atacar diciendo que Dalilah no tiene hijos”

“Doña Lety teniendo razón como siempre”

“Qué ganas de las propias mujeres de seguir denigrando a otra por no tener hijos”

“Aunque su comentario de los hijos estuvo fuera de lugar, se sabe que Dalilah está loca”

“Dalilah, serás la próxima en salir”

“Apoyando a los De Nigris”

¿Qué pasó entre Dalilah Polanco y Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Pese a que pertenecen al mismo cuarto, es decir, a Noche, Dalilah Polanco y Aldo de Nigris tienen una relación que muchos usuarios definen como “tensa”. Y es que, en su momento, el influencer le comentó a sus compañeros que Dalilah le parecía alguien algo controladora por esconder la comida.

De igual forma, durante la pasada cena de nominados, Aldo admitió que no le afectaría si Dalilah saliera de ‘La casa’. En ese entonces, dijo que era porque la consideraba una “gran rival”.

“A mí quien no me afectaría que se vaya de la casa eres tú Dalilah, te considero una gran rival si te soy honesto estoy agradecido por compartir tiempo contigo y te considero buena para las pruebas muy buena para las pruebas, para la destreza y todo y creo sería beneficioso porque si eres buena ganas muchas pruebas, por eso no me afectaría”, manifestó el influencer.

Con 10 habitantes restantes en ‘La casa’, las cosas se ponen más intensas dentro del reality y los fans creen que, a partir de este punto, todos los habitantes comenzarán a jugar de forma individual.

