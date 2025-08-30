Hallan preservativo en gimnasio de La casa de los famosos México, ¿de Aldo de Nigris? ¿Doña Lety tenía razón?

En medio de los nervios de la próxima eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025’, los habitantes viven un momento incómodo, pero divertido, tras haber encontrado un preservativo en el gimnasio, ¿es de Aldo de Nigris? Te contamos qué pasó.

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Aldo de Nigris llevó preservativos a ‘La casa de los famosos México 2025’?

En una entrevista para TVNotas, doña Lety Guajardo y Poncho de Nigris señalaron que Aldo de Nigris no podía embarazar a nadie de ‘La casa’, ya que había llevado sus propios preservativos.

Lety (L): “Él trae preservativos”. P: “Trae preservativos. Entonces no creo que pase eso, pero igual sí se puede llegar a enamorar”, expresaron.

Y Poncho añadió: “Puedes esperar lo que sea de Aldo. Va muy bien. Nos gusta todo lo que al público le guste. Con eso estamos felices”.

La confesión sorprendió a muchos de los fans del programa y hubo algunas opiniones divididas. Mientras que algunos no creían del todo esta declaración, otros aplaudieron la “inteligencia” de Aldo de Nigris.

Y es que su vida amorosa ha estado muy agitada desde que entró al reality. El influencer ha mostrado cierto interés por Mariana Botas y Elaine Haro, quienes, en su momento, parecieron corresponderle. No obstante, hasta el momento, no ha habido una evolución con ninguna de las dos y con ambas sostiene una relación de amistad.

Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

Así fue cómo encontraron un preservativo en ‘La casa de los famosos México 2025’

Todo ocurrió mientras algunos habitantes estaban disfrutando del sol en el patio de ‘La casa de los famosos México’. En algún punto, Aldo de Nigris comentó que había encontrado un preservativo en el gimnasio y empezó a cuestionar a sus compañeros si alguno lo había dejado.

Todos negaron haberlo hecho y Mariana Botas le pidió que lo mostrara. Unos minutos después, Aldo enseñó el preservativo que, aparentemente, estaba usado. Esta revelación provocó el asco e incomodidad de los presentes.

“¿De dónde salieron?”, dijo Aldo de Nigris

“No manches, ¿neta?”, expresó Dalilah Polanco.

“Y todavía trae caldo”, manifestó Facundo.

“¡Qué asco!”, resaltó Shiky.

En tanto que todos comenzaban a debatir si realmente estaba “usado”, Mar Contreras y Elaine Haro lo vieron con mayor atención. Las famosas afirmaron que lo que había dentro de ese preservativo era realmente agua con jabón: “Yo conozco ese tipo de soluciones”, reveló Mar Contreras, causando la risa de los presentes.

Aunque algunos seguían sin estar convencidos, todo indica que, aparentemente, fue una broma hecha por un habitante y, por supuesto, el principal sospechoso fue Aldo, ya que él fue quien lo encontró. No obstante, el misterio no ha sido resuelto y todo quedó como una anécdota más.

Aldo encontró un condón en el gym 😂🤣 quien lo dejo?



Aldo: Si trae caldo JAJA



Mar: "Esto es agua con jabón conozco perfectamente estas soluciones"#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/5RBr06EWUJ — Julián 🐐 (@JuliGoonz) August 29, 2025

¿Quiénes están nominados en ´La casa de los famosos México 2025’?

La quinta semana en ‘La casa de los famosos México’ está por llegar a su fin y el próximo domingo 31 de agosto se sabrá quién es el nuevo expulsado de la temporada. Los habitantes nominados son:

Facundo

Aldo De Nigris

Alexis Ayala

Dalilah Polanco

Aarón Mercury

Mar Contreras

Abelito

Mariana Botas

Este 29 de agosto, Shiky se batirá en un duelo con Aldo y Alexis para conservar la salvación. Quien se la quede, podrá sacar a un habitante de la placa, incluyendo a sí mismo, en caso de estar nominado.

