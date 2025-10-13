Mariana Botas rechaza entrevista con De primera mano, conductores arremeten: “Pues no vengas”

La participación de Mariana Botas en “La casa de los famosos México” continúa generando polémica, pero ahora fuera de la pantalla. La actriz, conocida por su papel en “Una familia de diez”, se negó a participar en una entrevista con el programa “De primera mano” de Imagen Televisión, lo que desató críticas por parte del equipo del programa. ¿Qué fue lo que pasó?

Checa: Aldo de Nigris le reclama a Mariana Botas frente a Elaine ¿por pleito con doña Lety?

Mariana Botas / Redes sociales

¿Por qué Mariana Botas se negó a dar entrevista a De primera mano?

En una de las recientes transmisiones de ‘De primera mano’, el periodista Gustavo Adolfo Infante explicó con molestia que Mariana Botas, exhabitante de La casa de los famosos México 2025, rechazó la invitación al programa. Esto debido a que no querría ser parte de un programa en el que hablaron mal de ella:

“Invitamos a Mariana Botas a que viniera aquí al programa y mandó a decir que no, que no le interesaba venir al programa porque habíamos hablado mal de ella. Le dije: '¿Qué?’, pues no quieres venir, no vengas”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

Lalo Carrillo calificó la decisión como lamentable, argumentando que participar en este tipo de espacios representa una oportunidad para que las celebridades presenten su versión y posiblemente cambien la opinión del público.

Checa: ¿Wendy Guevara malacopeó? Llama “mueble” a Priscila Valverde y la captan ¿discutiendo con Galilea Montijo?

Lalo Carrillo / Redes sociales

Conductores de De primera mano responden a Mariana Botas tras negar entrevista

Durante la discusión, Lalo Carrillo cuestionó la decisión de la Mariana Botas y resaltó la importancia de exponerse cuando se participa en un reality como el de “La casa de los famosos México” que tiene una gran audiencia.

“Para qué te metes a un proyecto en donde te expones a que tu personalidad pueda gustar o no. Al final te funciona de chamba y eres una chava que lleva muchísimos años en la carrera como evitar una funa sumándote a la funa, si la gente te tilda de insoportable, poco aguantadora, ¿como darle la vuelta? vienes aquí hablas de esa parte pero mostrar el “No voy porque me critican” solo refuerzas la opinión de la gente”. Lalo Carrillo

Erika González también intervino para suavizar la discusión, recordando que los comentarios del programa no fueron ofensivos:

“A mí acá entre nos me cae bien, o sea, siento que finalmente nadie de acá dijo algo ofensivo; a lo que iba es que se le señaló mucho por cosas muy pequeñas, dentro de los comentarios de la gente”.

Lalo Carrillo insistió: “Pero ella se aventó las temporadas pasadas de ‘La casa de los famosos México', sabía a lo que se arriesgaba”.

Conductores De primera mano arremeten contra Mariana Botas. / Redes sociales

¿Qué comentario molestó a Mariana Botas de los conductores De primera mano?

Aunque Gustavo Adolfo Infante no precisó qué comentario molestó a Mariana Botas, Erika González aseguró no recordar ningún comentario negativo hacia ella al menos realizado dentro del programa e incluso aseguró que a ella le cae bien y reconoce el hate que recibió en redes sociales.

Hasta el momento, Mariana Botas no se ha pronunciado sobre el rechazo a la entrevista ni sobre los comentarios del equipo de “De primera mano”.

Mira: Evelyn,"la Mamita”, Hernández despotrica contra Mariana Botas tras la fiesta de Galilea Montijo ¿Le hizo algo?