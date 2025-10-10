Evelyn,"la Mamita”, Hernández despotrica contra Mariana Botas tras la fiesta de Galilea Montijo ¿Le hizo algo?

La influencer Evelyn ‘la Mamita’ Hernández, amiga de Wendy Guevara, causó revuelo en redes tras hablar de la fiesta de Galilea Montijo, celebrada para festejar el final de “La casa de los Famosos México”. En una transmisión en vivo en su canal de YouTube, la creadora de contenido contó detalles inéditos del llamado “Galifest”, donde convivió con varios famosos del reality y dio su sincera opinión sobre cada uno.

¿Qué dijo Evelyn ‘La Mamita’ Hernández sobre la fiesta de Galilea Montijo?

Durante el live, Evelyn ‘la Mamita’ aseguró que se la pasó increíble y destacó el ambiente entre los invitados: “Aldo de Nigris es un amor, muy educadito, no sé si fue su mamá o su abuelita, pero hicieron muy buen trabajo”, comentó la influencer.

También habló sobre otros asistentes al evento: “Abelito llegó a poner el ambiente en la fiesta, subió a la mesa y empezó a tomar la copita. Conocí a Mar Contreras, una mujer superlinda, le encanta el cotorreo, no se agüita. Conocí a Dalilah Polanco... y Pablo Chagra me dijo: ‘Evelyn se la rifó, no se bajó del barco, te defendió y la hicieron pedazos por defenderte’, y bien linda, me pidió mi número”.

Evelyn la mamita Hernández y Mariana Botas en el galifest que organizó Galilea Montijo. / Redes sociales

¿Qué dijo Evelyn ‘La Mamita’ Hernández de Mariana Botas?

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Evelyn ‘la Mamita’ confesó que Mariana Botas no le generó buena impresión durante la fiesta.

“¿Saben quién sí me dio igual verla y sentí que no da buena vibra? Mariana Botas. En persona no cae bien”, aseguró frente a sus seguidores, dejando claro que fue la única con quien no sintió conexión.

La declaración rápidamente encendió las redes, ya que la actriz de “Una familia de diez” ha estado en el ojo del huracán por su supuesto conflicto con doña Lety, madre de Aldo de Nigris.

Mariana Botas y Evelyn la mamita Hernández / Redes sociales

¿Evelyn ‘la Mamita’ le cree a doña Lety en su pleito con Mariana Botas?

Cuando un internauta le preguntó si creía que eran ciertas las acusaciones de doña Lety contra Mariana Botas, Evelyn fue cautelosa.

“No sé si sea cierto lo de doña Lety, hermanas, pero yo lo único que les digo es que a mí no me vibró desde que llegó. No hablo mal, no sentí su vibra bonita, entre paréntesis como que sí es medio alzadilla”, respondió.

Aunque aclaró que Mariana no fue grosera con ella, la influencer dejó claro que no sintió buena energía de la actriz. Sus declaraciones ya circulan en redes, donde los fans de Mariana han reaccionado:

"¡Ay ya, suéltenla! Mariana no tiene porque conectar con todos”, expresó un fan de la actriz en su defensa.

Hasta ahora, Mariana Botas no ha hecho ninguna declaración al respecto.

