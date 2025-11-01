¿Wendy Guevara tacha de mentirosa a Doña Lety? La influencer la “desenmascara” y Aldo de Nigris reacciona

El ganador de La casa de los famosos México 2025, Aldo de Nigris, volvió a ser tendencia por una divertida y reveladora conversación que sostuvo con Wendy Guevara, en la que ambos desenmascararon a “doña Alegría”, la carismática abuela del exfutbolista. En el encuentro, lleno de risas y sinceridad, la influencer destapó las mentiras que, según ella, la señora habría dicho sobre un supuesto conflicto con Mariana Botas. ¿Doña alegría mintió?

¿Por qué surgió la pelea entre doña Alegría, Mariana Botas y Wendy Guevara?

El conflicto entre doña Lety y Mariana Botas en medio de de La casa de los famosos México 2025 surgió por un motivo aparentemente trivial: una sudadera. La actriz pidió prestada una prenda perteneciente a Aldo de Nigris, nieto de doña Lety, y aunque la regresó poco después, la señora estalló en redes sociales. Incluso llegó a llamarla “desgraciada”. A partir de ese momento, la polémica se desató y los seguidores del reality no han dejado de comentar el asunto.

Días más tarde, se habló de un nuevo enfrentamiento entre doña Lety Guajardo (mejor conocida como doña Alegría) y Mariana Botas, ocurrido el 16 de septiembre durante una de las galas del programa. En sus redes sociales, la abuela de Aldo aseguró haber sido humillada por una “niña nefasta” que la hizo sentir incómoda. Aunque evitó mencionar nombres directamente, los fanáticos no tardaron en deducir que se refería a Mariana, quien, ante la ola de comentarios, decidió responder públicamente.

Mariana Botas asumió que hablaba de ella y aclaró que el encuentro fue corto y amistoso. Según su versión, se acercó a doña Lety para saludarla y le comentó: “Oiga, qué mala onda que me dijo desgraciada”. La señora respondió que era broma y hasta la habría dado una palmadita, “Me dijo que yo había dicho que su Aldito tenía déficit de atención, y le respondí que yo también lo tengo”, relató Mariana.

Lo que no toleró es que doña Alegría la llamara “estúp... y grosera” en sus historias.

¿Por qué Wendy Guevara y Marie Claire Harp fueron acusadas de traición por doña Lety?

Doña Lety no solo expresó su enojo, sino que afirmó estar cansada de la situación. En sus redes sociales doña Alegría mencionó que Wendy Guevara y Marie Claire Harp la habían respaldado después del conflicto con Mariana Botas, pero ahora parecen desmentir su apoyo: “ Sí lo hicieron, me apoyaron superbien y no me importa ”, dijo doña Lety.

Doña Lety afirma que no busca polémicas, pero que tampoco permitirá ser humillada. “Yo no tengo necesidad de ir a hacer escándalos, ir a mentir, ni nada”, recalcó. Según ella, su participación en el reality tenía como objetivo apoyar a su nieto Aldo de Nigris y, de paso, contribuir a aumentar el rating del programa.

Fui a ese proyecto por ir a ver a mi nieto, obviamente para mí es mi adoración y verlo fue una bendición. (...) Dejen de estarme poniendo en todos lados para sacar billetes. Doña Lety

Comentó que lo que más le lastimó fue que ahora la estén utilizando para crear contenido con fines de lucro.

¿Wendy Guevara tachó de “mentirosa” a doña Alegría tras conflicto con Mariana Botas?

Wendy Guevara aprovechó el encuentro con Aldo de Nigris para aclarar lo ocurrido con Mariana Botas, una situación que (según explicó) fue mal interpretada por la abuela del regiomontano.

Me siento a lado de ella en el otro foro, me platica, le dije ‘¿por qué no me mandas un mensaje? Te hubieras ido a mi camerino al otro foro, si te sentiste incómoda tú me hubieras mandado un mensaje y te vienes conmigo, para que no te sintieras incómoda’. Fue lo único que le dije y tu abuelita hizo un video en el que dijo ‘Wendy me ayudó, bien linda fue y reportó a Mariana’ y yo dije ‘pero si no es la secundaria’ Wendy Guevara

Aldo, entre carcajadas, intentó mantenerse neutral, aunque no pudo evitar admitir que su abuela suele “ponerle un poco de más” a sus anécdotas.

Wendy ante esto, aseguró que sí hubo un momento en el que doña Lety cambió la versión de la historia, pues ella nunca habló mal de Mariana Botas:

“ En un en vivo dije: ‘No, doña Lety no es verdad, yo no reporté a Mariana, yo sólo dije que se viniera conmigo’. Luego hizo un video diciendo: ‘Estoy muy enojada con Wendy porque negó todo’, pero yo nunca reporté a nadie ”, dijo.

La sinceridad de Wendy provocó que De Nigris finalmente hablara sobre el peculiar carácter de doña Alegría.

A mi abuela le vale madres, siempre dice las verdades, eso le reconozco, pero le agrega siempre poquito para hacerlo viral. Aldo de Nigris

Pese al tono relajado de la conversación, las declaraciones no pasaron desapercibidas para los seguidores de ambos, quienes reaccionaron con humor, pero también con sorpresa ante la revelación. Algunos defendieron a la abuela, destacando su autenticidad, mientras otros creen que la exageración o invención de historias podrían traer un problema más fuerte.

