Mariana Botas habla sobre posible demanda a Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris ¿se defenderá?

Mariana Botas, conocida por su papel en Una familia de diez, volvió a acaparar titulares luego de verse involucrada en una polémica pública con Leticia Guajardo, mejor conocida como Doña Lety, abuela del habitante de La casa de los famosos México, Aldo de Nigris. Lo que comenzó como un cruce de palabras dentro de Televisa se ha convertido en un asunto que podría derivar en un procedimiento legal por presunta difamación.

Durante la presentación de la nueva temporada de Una familia de diez, Mariana Botas ofreció declaraciones sobre el conflicto con Doña Lety, aclarando que ya expresó todo lo que consideraba necesario.

Te puede interesar: Exconductor de Venga la alegría critica a doña Lety por pleito con Mariana Botas: “Nefasta ha sido usted”

Mariana Botas / Redes sociales

¿Qué dijo Mariana Botas sobre la demanda a Doña Lety?

En un encuentro con la prensa, Mariana Botas aseguró que ya no tiene comentarios adicionales sobre la polémica con la abuelita de Aldo de Nigris.

“Yo la verdad ya no tengo más comentarios, yo ya dije lo que tenía que decir y pues cada quien dice lo que piensa lo que siente y cada quien se hace responsable de sus actos” Mariana Botas

Además, al cuestionarla sobre si continuaría hablando del tema, la actriz señaló:

“Para mí es un ciclo cerrado, un ciclo que yo disfrute mucho cuando estuve adentro de mucho aprendizaje, y a lo que sigue. Lo que se ve adentro es muy diferente de lo que se ve afuera, la verdad”. Mariana Botas

Te puede interesar: Elaine Haro confiesa estar decepcionada de Mariana Botas tras su salida de La casa de los famosos México

¿Cómo ha reaccionado Mariana Botas en redes sociales?

Desde que se desató la polémica con Doña Lety, Mariana Botas ha mantenido una presencia medida en sus redes sociales, evitando comentarios extensos pero respondiendo de manera puntual a los cuestionamientos sobre el conflicto. La actriz ha compartido mensajes que reflejan su versión de los hechos y subrayan que no continuará con confrontaciones públicas.

En varias publicaciones, Mariana destacó que los comentarios y fotos compartidos durante su participación en La casa de los famosos México muestran únicamente lo que realmente ocurrió. “Lo que vieron en mis redes fue lo que sucedió, la declaración que di y ya no hay más”, expresó, dejando claro que considera cerrado este capítulo.

Sus seguidores han reaccionado de distintas formas: algunos la apoyan, resaltando que su postura es coherente y respetuosa; otros han cuestionado su silencio posterior, interpretando que podría haber más por decir.

Te puede interesar: Wendy Guevara reacciona a la pelea de doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, y Mariana Botas, ¿lo confirmó?

Wendy Guevara habla de la pelea entre doña Lety y Mariana Botas en La casa de los famosos México / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Cómo comenzó el conflicto de Mariana Botas y doña Lety?

El conflicto entre Mariana Botas y Doña Lety, conocido como “Doña Alegría” en redes sociales, se originó tras un encuentro en los pasillos de Televisa. Doña Lety, en una transmisión en vivo, afirmó haber sido humillada por una “niña nefasta” que la trató mal. Aunque no mencionó nombres, la comunidad identificó rápidamente a Mariana Botas como la persona en cuestión.

Mariana Botas respondió en sus redes sociales, aclarando que la interacción fue breve y cordial. Relató que Doña Lety se acercó a saludarla y, al mencionarle comentarios previos sobre Aldo de Nigris, ella los abordó de manera respetuosa. Según Mariana, Doña Lety se mostró comprensiva y hasta le dio una palmadita en el hombro. Sin embargo, horas después, Doña Lety publicó en sus redes sociales acusaciones de maltrato, lo que sorprendió

Te puede interesar: Daniela Luján se sincera; así enfrentó el ‘hate’ por apoyar a Mariana Botas en La casa de los famosos México