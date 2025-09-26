Doña Lety explota: acusa traición de Wendy Guevara y Marie Claire ¿por Mariana Botas? ¡Amenaza con demandar!

¡Se soltó la bomba! Leticia Guajardo, mejor conocida como doña Lety o doña Alegría, no se guardó nada y lanzó una ráfaga de declaraciones que dejaron a todos con la boca abierta. La mamá de Poncho de Nigris explotó en redes sociales contra Wendy Guevara y Marie Claire Harp, a quienes acusó de traición tras el escándalo con Mariana Botas en La casa de los famosos México 2025.

Doña Lety reacciona a la broma que Facundo le hizo a Aldo de Nigris y pide que lo sancionen. / Redes sociales

¿Por qué Doña Lety acusa a Wendy Guevara y Marie Claire Harp de traición en La casa de los famosos México 2025?

La señora Leticia Guajardo no solo está molesta, dijo estar harta. En sus redes sociales, reveló que Wendy Guevara y Marie Claire Harp la apoyaron tras el pleito con Mariana Botas, pero ahora niegan todo. “Sí lo hicieron, me apoyaron superbien y no me importa”, dijo, visiblemente indignada.

Doña Lety asegura que no busca escándalos, pero que tampoco se va a dejar humillar. “Yo no tengo necesidad de ir a hacer escándalos, ir a mentir, ni nada”, afirmó. Su presencia en el reality fue, según ella, para ver a su nieto Aldo de Nigris, y de paso, subir el rating del programa.

“Fui a ese proyecto por ir a ver a mi nieto, obviamente para mí es mi adoración y verlo fue una bendición”, expresó. Pero mencionó que lo que más le dolió fue que ahora la usen para generar contenido monetizable. “Dejen de estarme poniendo en todos lados para sacar billetes”, reclamó.

Se armó la polémica: Mariana Botas y doña Lety “se deschongaron”, cuenta Marie Claire Harp / Redes sociales

¿Qué pasó realmente entre Doña Lety y Mariana Botas por Aldo de Nigris, habitante de La casa de los famosos México 2025?

El pleito entre Doña Lety y Mariana Botas en La casa de los famosos México 2025 comenzó por algo tan simple como una sudadera. Mariana tomó prestada una prenda de Aldo de Nigris, nieto de Doña Lety, y aunque la devolvió, la señora explotó en redes sociales acusando a la actriz de haberla humillado. ¡La llamó desgraciada! Desde ese momento, el escándalo se salió de control y los fans del reality no han dejado de hablar del tema.

Luego vino el supuesto encontronazo entre Doña Lety Guajardo y Mariana Botas el 16 de septiembre durante una gala de La casa de los famosos México. La señora, apodada “doña Alegría”, compartió en sus redes que fue humillada por una “niña nefasta” que la hizo sentir muy mal. Aunque no mencionó nombres, los fans entendieron que se refería a Mariana, quien no tardó en responder.

Mariana Botas se adjudicó el reclamo y explicó que el encuentro fue breve y cordial. Según ella, saludó a Doña Lety y le dijo: “Oiga, qué mala onda que me dijo desgraciada”. La señora respondió que era broma y hasta le dio una palmadita. “Me dijo que yo había dicho que su Aldito tenía déficit de atención, y le respondí que yo también lo tengo”, relató Mariana. Pero lo que no toleró fue que Doña Lety la llamara “estú... y grosera” en sus historias.

La polémica escaló cuando panelistas del programa como Jessie Cervantes y el Borrego Nava aseguraron que no notaron ninguna tensión entre ambas. Según ellos, doña Lety se acercó a Mariana justo cuando le estaban colocando el micrófono, y la actriz tuvo que irse por un llamado técnico. “Quizá se sintió ofendida porque la dejaron con la palabra en la boca”, dijo el Borrego, mientras Jessie afirmó: “Yo no noté nada raro”.

Para muchos, todo se trató de un malentendido amplificado por redes sociales, pero Doña Lety insiste en que fue humillada. Mariana, por su parte, se mantiene firme en que no hubo agresión y que no permitirá que la difamen. El drama sigue generando reacciones divididas entre los fans del reality, quienes exigen respeto tanto para los adultos mayores como para los participantes del show.

Wendy Guevara habla de la pelea entre doña Lety y Mariana Botas en La casa de los famosos México / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Wendy Guevara desmitió públicamente a Doña Lety en La casa de los famosos 2025?

Sí. Wendy Guevara, ganadora de La casa de los famosos México 2025., rompió el silencio para frenar los rumores. Wendy Guevara fue cuestionada sobre la pelea entre Mariana Botas y doña Lety Guajardo en ‘La casa de los famosos México 2025’.

La influencer desmintió a doña Lety y negó haber sido testigo de su interacción con la actriz. De acuerdo con su versión, la señora fue quien se acercó a ella para comentarle sobre lo sucedido.

“No, yo no estoy de testigo de que Mariana Botas le haya dicho cosas a doña Lety. No estoy de testigo yo porque yo no escuché, yo ni estaba. Cuando yo fui allá (a la gala), según yo, ya había pasado eso. Yo me senté con doña Lety y estábamos platicando…Me dice: ‘ay, te iba a decir’, a mí y a los de Endemol, nosotros de: ‘¿Qué pasó’?’ (ella dice): ‘Mariana me reclamó que yo le dije cosas y bien grosera, no sé qué’” Wendy Guevara

Wendy mencionó que, tras oír su relato, la consoló, pero dejó claro que jamás reportó a Mariana con los ejecutivos, como Guajardo llegó a sugerir: ‘Dijo que yo escuché, que yo escuché todo y que yo fui a reportar a Mariana…ni que aquí fuera la primaria o la secundaria para andar reportando a la gente”, concluyó.

Doña Lety y Wendy Guevara protagonizaron un escandaloso momento / Especial

¿Doña Lety va en serio con las demandas legales contra Wendy Guevara y Marie Claire de La casa de los famosos 2025?

Todo indica que sí. La señora Leticia Guajardo dejó claro que no está jugando. “Ya a mi edad me pueden hacer lo que quieran, pero yo sí los puedo demandar”, advirtió. Y no solo por los insultos, también por el uso de su imagen en redes sociales.

“Los de Facebook ganan dinero, por eso suben tantas historias”, dijo, y reveló que ella misma está empezando a subir contenido tras descubrir que hay ingresos detrás. “Me di cuenta que había dinero, 600 dólares”, comentó.

Su mensaje fue claro: no se va a dejar. Y si alguien la agrede o la usa para lucrar, está lista para actuar. “¡Ya cállense todos la boca!”, gritó en su video, dejando claro que no piensa seguir siendo el blanco de burlas ni de contenido viral.