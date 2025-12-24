Jaime Toral: de ayudar a doña Lety a enfrentar cargos por esta razón ¿cuántos años podría pasar en prisión?

Lo que comenzó como una historia que conmovió a miles en redes sociales terminó convirtiéndose en uno de los casos más polémicos de los últimos años. Jaime Toral, influencer que se hizo viral por grabar videos ayudando a Doña Lety, hoy se encuentra detenido y acusado de presunta trata de personas. La narrativa que en un inicio fue celebrada como un acto de altruismo, ahora es analizada por las autoridades bajo un lente completamente distinto.

Detienen a Jaime Toral por el presunto secuestro de doña Lety / Redes sociales

¿Qué pasó entre Doña Lety y Jaime Toral, el influencer acusado de secuestro?

La historia se remonta a 2020, en plena pandemia por Covid-19. Jaime Toral comenzó a publicar videos junto a Doña Lety, cuyo nombre real es Leticia Gómez, una mujer de aproximadamente 62 años que vivía en Tantoyuca, Veracruz. En los videos se le veía recibiendo comida, ayuda y compañía por parte del creador de contenido, lo que rápidamente conectó con los usuarios.

La popularidad creció de forma exponencial, pero también lo hicieron las sospechas. Algunos internautas comenzaron a notar que Doña Lety lucía apagada, triste y con una actitud que no coincidía con el discurso de ayuda que se mostraba en cámara. Aunque en su momento estas observaciones quedaron en simples comentarios, todo cambió en septiembre de 2024.

Doña Lety / Redes sociales

Ese mes, Doña Lety logró acercarse a un vecino y pedir ayuda. Según se reportó, afirmó que estaba secuestrada. Posteriormente, en entrevista con un medio local, la mujer declaró que “un sujeto al que le apodan Toral la tenía amarrada y en un descuido logró huir”. Estas palabras encendieron las alarmas y llevaron a la intervención de las autoridades.

Por su parte, Jaime Toral negó categóricamente las acusaciones. Aseguró que Doña Lety se fue por voluntad propia y que sus declaraciones podrían estar relacionadas con un problema de salud mental. Incluso afirmó que en 2022 un especialista determinó que no tenía un padecimiento físico, sino un cuadro psiquiátrico.

“El especialista concluyó que la señora Leticia no tenía ningún problema físico, que su padecimiento se inclinaba más a un cuadro psiquiátrico” Jaime Toral

Doña Lety / Redes sociales

¿Cómo fue la detención de Jaime Toral tras meses prófugo?

Luego de la denuncia, el caso escaló rápidamente. A principios de noviembre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz emitió una ficha de búsqueda y ofreció una recompensa de 350 mil pesos a quien proporcionara información para localizar a Jaime Toral, acusado de presunta trata de personas.

Cuando parecía que el caso comenzaba a enfriarse en la conversación pública, llegó la noticia clave: el influencer fue detenido el pasado 22 de diciembre en el municipio de Zacapoaxtla, Puebla. De acuerdo con reportes locales e Infobae, su captura se dio gracias a un reporte ciudadano al sistema de emergencias 911.

Las autoridades informaron lo siguiente: “Los elementos de Zacapoaxtla aseguraron al creador de contenido sobre la calle Arista en el centro de la ciudad, luego de recibir un reporte del sistema de emergencias 911 tras un llamado ciudadano el cual identificó y alertó como la persona que fuera boletinada por la Fiscalía de Veracruz”.

Tras su detención, Jaime Toral fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público, donde permanece mientras se define su situación legal y su traslado a Veracruz para enfrentar el proceso correspondiente.

¿Cuántos años de prisión podría enfrentar Jaime Toral por trata de personas?

La acusación principal contra Jaime Toral es por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en la modalidad de explotación. De acuerdo con la Fiscalía de Veracruz, se le señala por presuntamente haber privado de la libertad a Leticia Gómez, Doña Lety, con el objetivo de obligarla a grabar videos y obtener beneficios económicos a través de redes sociales.

Además, el caso se agrava debido a que también se le relaciona con la desaparición de Rosa Elena Pimienta Santos, su expareja, reportada como desaparecida desde 2024. Según versiones, ella aparecía de fondo en algunos de los videos del influencer, lo que abrió otra línea de investigación.

En México, la trata de personas es un delito grave que se castiga con penas que van de 5 a 30 años de prisión a nivel federal. Sin embargo, cuando existen agravantes —como explotación de personas vulnerables, privación de la libertad o fines económicos— las condenas pueden aumentar considerablemente.

En casos donde la víctima es una persona mayor o en situación de vulnerabilidad, las penas pueden llegar hasta los 50 años de cárcel. Si durante el proceso se comprueba la modalidad de explotación y se suman otros delitos como secuestro, Jaime Toral podría enfrentar una condena superior a los 15 años, aunque el tiempo exacto dependerá de las pruebas, agravantes y del desarrollo del juicio, que apenas comienza.

¿Dónde está Doña Lety actualmente y qué se sabe de su situación?

Una de las mayores incógnitas que rodean este caso es el paradero actual de Doña Lety. Desde su presunta liberación, no se ha vuelto a saber públicamente de ella. La mujer no cuenta con redes sociales y su situación se ha manejado con total hermetismo.

De acuerdo con reportes, Doña Lety se encuentra en un lugar cuya ubicación no puede revelarse por motivos de seguridad. Trascendió que está bien atendida y bajo resguardo, aunque no se han dado más detalles oficiales sobre su estado de salud ni sobre si participará directamente en el proceso legal contra Jaime Toral.

Mientras tanto, el caso sigue generando debate en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionan cómo una historia viral que parecía inspiradora terminó destapando un presunto entramado de abuso, manipulación y explotación.