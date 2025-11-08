Famosos captan el posible secuestro de un niño; su reacción desata crítica en redes sociales

Una nueva polémica se suscita en relación con las redes sociales. Recientemente, unos influencers compartieron un video en el que se puede captar el posible secuestro de un menor de edad. La reacción de los creadores de contenido habría desatado muchas críticas.

Influencers secuestro niño

¿Influencer realmente captaron un secuestro en vivo?

En TikTok, la cuenta ‘llorona_clips_jelty’ compartió el video de unos influencers, hasta ahora sin identificar, que estaban repartiendo dulces por el Día de Muertos. No se sabe el lugar exacto, pero los internautas aseguran que sería en algún punto de Monterrey.

En algún punto, se observa a un niño acercarse para tomar unos cuantos dulces. Cuando se aleja, los creadores de contenido le preguntan si es suyo un scooter que estaba allí; el menor responde que sí y los jóvenes le recomiendan que lo cuide, pues se lo pueden robar.

Momentos después, se ve a un hombre cargar al pequeño y correr a toda velocidad, dejando el scooter abandonado. Tras unos instantes de silencio, los influencers comienzan a reír y cuestionarse si realmente habían presenciado un secuestro.

En lugar de mostrarse preocupados o, al menos, consternados, simplemente comenzaron a hacer bromas y decir algunas frases al aire como: “Se lo robaron” o “Sí, fue un secuestro”. Todo esto, mientras se reían.

Por supuesto, el video generó toda clase de reacciones. Si bien algunos simplemente lo vieron como un hecho “sospechoso”, la gran mayoría se mostró indignada por la falta de acción de los influencers. Estos son algunos comentarios que se podían leer son:

“¿Por qué no ayudan?”

“¿Por qué se ríen y se van?”

“Espero que el niño esté bien”

“La sociedad es una mi…”

“Estará en su consciencia”

“Debieron hacer algo”

“Otro desaparecido más”

¿El niño del video de los influencers realmente está secuestrado?

Si bien no ha habido una declaración oficial de los influencers, una usuaria en redes sociales aseguró que el hombre que se llevó al niño realmente era su padre y tenían un puesto de comida cerca del lugar donde estaban grabando.

La internauta incluso mostró una foto del menor con su papá en su puesto y le pidió al público que dejara de hacer “teorías tontas”.

“El señor es su papá y cuando se van se ve que tiene su puesto cerca ahí. Además el niño ,cuando lo agarra, les dice adiós, no hagan sus teorías tontas”, expresó.

De igual forma, algunos usuarios señalaron que, en el video completo de los influencers, se ve que el niño reaparece jugando con su patín.

¿Qué hacer en caso de presenciar un secuestro?

De acuerdo con el sitio oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), si se llega a presenciar un secuestro, lo primero es conservar la calma y no intervenir en el hecho, pues esto podría poner en riesgo tu vida.

Sin ponerte en peligro, memoriza detalles de los secuestradores como la cantidad, características, ruta que tomaron y en qué se transportaron. Si te es posible, toma fotos o videos. Posteriormente, llamar a las autoridades para reportar el suceso. Se debe dar el testimonio de forma clara y precisa.

