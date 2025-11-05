La Bebeshita baja a Brandon Castañeda de su carro en plena calle tras acalorada pelea; él le responde

La influencer conocida como la Bebeshita protagonizó una discuasión con Brandon Castañeda, su ex. De acuerdo con su testimonio, el pleito surgió tras un desacuerdo que se intensificó al abordar temas profesionales y económicos. Aunque ambos habían intentado mantener una relación cordial, la creadora de contenido aseguró sentirse decepcionada por la actitud de Castañeda, remarcando que este suceso marcó su decisión sobre la distancia que tomará con él.

Besos, química y emociones: el inesperado momento entre ‘la Bebeshita’ y Brandon Castañeda en Las estrellas bailan en Hoy. / Foto: IG/lasestrellas

¿Qué pasó entre la Bebeshita y Brandon Castañeda?

La creadora de contenido Daniela, mejor conocida como la Bebeshita, explicó que la discusión comenzó dentro de su vehículo, luego de una conversación tensa. Según relató, el comportamiento de Brandon detonó una reacción impulsiva. Durante la transmisión de su live, imitó fragmentos del diálogo para contextualizar la situación.

“Llegamos al coche y le dije: ‘Güey, neta que me sacaste’, y él: ‘No, Daniela, te estás haciendo ideas, bla, bla, bla…’”, la Bebeshita

Tras intentar continuar la charla, decidió poner un alto y pedirle que se bajara del vehículo.

“Le dije: ‘Güey, bájate ya, o sea, no puedo con una persona tan desleal’. Y ya lo bajé de mi coche a media calle. Fue mi impulso, bebés, la verdad. Estábamos a dos calles de su casa, a dos calles de su casa real” la Bebeshita

El momento quedó grabado en la memoria de sus seguidores, quienes reaccionaron de inmediato en redes sociales. Esta revelación se viralizó horas después, despertando dudas sobre el estado actual de la relación entre ambos influencers.

¿Por qué discutieron la Bebeshita y Brandon? Esta fue la razón

La discusión entre la Bebeshita y Brandon Castañeda se detonó por un desacuerdo profesional relacionado con una colaboración fotográfica. Según su testimonio, a ella le dieron cinco mil pesos para apartar la fecha de una sesión de imagen. Sin embargo, decidió cederle ese anticipo a Brandon, argumentando que lo necesitaba más. Tras esa decisión, la influencer esperaba que él le aclarara que el dinero correspondía a su trabajo y que debía devolvérselo o al menos consultarla, algo que no ocurrió.

“Le dijeron cinco mil pesos para apartar unas fotos de la imagen que iba a hacer… entonces me dieron cinco mil para apartar la fecha. Le dije: ‘Quédate esos cinco mil, mi amorcito, te hacen falta más a ti que a mí’. Y me fui. Y dije: ‘No voy a hacer ni las fotos ni la imagen, gracias, mi amor’”. La Bebeshita

La influencer recalcó que, pese a ese gesto, no recibió palabras de agradecimiento ni consideraciones respecto al origen del pago. Este hecho incrementó la tensión y contribuyó a la molestia expresada durante el enfrentamiento.

¿Crisis en la pista? La Bebeshita y Brandon Castañeda viven tensa situación en Las estrellas bailan en Hoy que sorprendió a todos. / Foto: IG/programahoy

¿La Bebeshita y Brandon Castañeda regresaron como pareja?

Uno de los cuestionamientos más repetidos entre los comentario de sus seguidores dentro del Live de Daniela, la Bebeshita fue si ambos habían retomado su relación sentimental. Durante su transmisión, negó categóricamente haber reconciliado su relación con Castañeda, aunque reconoció que estaban intentando llevarse mejor en un contexto amistoso.

Pese al intento de mantener un ambiente cordial, la Bebeshita señaló sentirse decepcionada por la decisión de Castañeda al conservar el anticipo de trabajo sin consultarla:

“Sí me decepcionó como persona, porque ni siquiera fue para decir: ‘No, Daniela, es tu dinero, te apartaron a ti esa fecha’. Se quedó el dinero y ya”. La Bebeshita

La influencer remarcó que, aunque el conflicto fue incómodo, esto no afectará su desempeño profesional dentro del reality Las estrellas bailan en Hoy, donde continuará bailando junto a él como parte de la dinámica de la competencia. Señaló que los compromisos laborales siguen en pie y evitó comentarios que afectaran su imagen profesional.

La situación llamó la atención debido a su historial de discusiones en el mencionado programa, ya que previamente protagonizó enfrentamientos en temporadas anteriores. Los seguidores han manifestado curiosidad respecto a cómo se reflejará esta tensión dentro del foro.

Bebeshita en Las estrellas bailan en Hoy / Foto: IG/bebeshitadany

¿Qué dijo Brandon Castañeda sobre la discusión?

Tras la controversia, Brandon Castañeda compartió su versión de los hechos a través de una transmisión, donde afirmó que la discusión inició cuando estaban a dos calles de su casa y que decidió bajarse del vehículo por decisión propia. Según su relato, la Bebeshita comenzó a reclamarle por el anticipo de cinco mil pesos destinado a una sesión de fotos.

“Ella me dio el dinero y cuando íbamos ya llegando a mi casa se empezó a poner súper intensa... Los cinco mil pesos que me habían dado, que me los metiera por... ya saben dónde”. Brandon Castañeda

El influencer señaló que no entendía las acusaciones de deslealtad, afirmando que él mismo la llevó a gestionar esa colaboración.

“Para empezar, el que la llevó ahí a ese restaurante por esa sesión de fotos fui yo... Ese dinero ya no se lo va a dar, porque ese dinero se le pagó por adelantado por una sesión de fotos que no va a ser”. Brandon Castañeda

Respecto a su intención de colaborar profesionalmente, aseguró que su objetivo era apoyarla. “Lo único que quería era estar bien con ella”, dijo, añadiendo que no busca aprovecharse de su imagen. “Yo en ningún momento he querido colgarme de su imagen, jamás”. También afirmó que intentó resolver la situación fuera del espacio público: “Yo mis problemas los resuelvo con ella en el momento, no en redes sociales”.

Finalmente, reiteró sentirse injustamente señalado y subrayó que no considera justa la forma en que se expresó de él. “No es justo que se esté expresando así de mí”, concluyó, destacando que, a diferencia de lo que se dijo sobre su comportamiento, “yo sí soy profesional”.

