¿Ema Pulido renuncia a Hoy por culpa de Aarón Mercury y Briggitte Bozzo? Coreógrafa se enfrenta a la jueza

La más reciente emisión de “Las estrellas bailan en Hoy” dejó momentos de tensión, emoción y hasta lágrimas. Briggitte Bozzo y Aarón Mercury, una de las parejas más queridas del reality, vivieron un tenso momento que derivó en un enfrentamiento entre la maestra Ema Pulido y la coreógrafa Jenny García, además del llanto de Briggitte frente a las cámaras.

Esta semana, la competencia arrancó con solo diez parejas, luego de la eliminación de Jimena Longoria y Gualy Cárdenas.

En la pista también se presentaron Michelle González con Julio Vallado y Silvia Rivera Torres junto a Rodrigo Romeh. Pero la atención se la llevó el número de Briggitte y Aarón.

Briggitte Bozzo y Aarón Mercury en Las estrellas bailan en Hoy, su coreógrafa se pelea con la maestra Ema Pulido. / Captura de pantalla

¿Por qué Briggitte Bozzo rompió en llanto en Las estrellas bailan en Hoy?

El programa comenzó con una sorpresa para Aarón Mercury, quien celebró su cumpleaños en el foro de “Hoy”. Aldo de Nigris, su amigo y excompañero de “La casa de los famosos México”, le envió un mensaje lleno de cariño y admiración. Además, la mamá del influencer apareció en el foro para felicitarlo, provocando un momento muy emotivo.

Sin embargo, la alegría se transformó en tensión cuando Briggitte y Aarón salieron a la pista. Aunque se mostraron seguros al inicio, los nervios les jugaron una mala pasada y cometieron errores durante su coreografía de bachata.

Al terminar, Galilea Montijo intentó suavizar la situación con humor, pero los jueces fueron más críticos.

Aarón trató de mantener la calma y apoyar a su compañera, pero Briggitte no pudo contener las lágrimas ante la tensión del momento por las críticas de Ema Pulido.

“Yo disfruto mucho el baile, vengo a aprender. Sé que pude hacerlo mejor y prometo dar más de mí”, dijo Briggitte.

¿Qué pasó entre Briggitte Bozzo y Aarón Mercury en Las estrellas bailan en Hoy?

Después del número, Aarón Mercury intentó restarle importancia a los fallos en Las estrellas bailan en Hoy con un toque de humor:

“Así es, gente, aunque de repente haya errorcillos... ah, no, ya me acordé que así era, no hubo ningún error”, dijo sonriente.

Pero la maestra Ema Pulido no compartió su entusiasmo. Su crítica fue directa: dijo que no había visto la sensualidad necesaria para una bachata.

¿Qué discusión tuvo Jenny García con la maestra Ema Pulido en Las estrellas bailan en Hoy?

Ante la observación, la coreógrafa Jenny García —responsable de la rutina— salió en defensa del baile de Briggitte y Aarón Mercury.

“Maestra, no sé dónde no ve sensualidad. Los niños le metieron ritmo, están derrochando energía y sensualidad”.

El comentario provocó el enojo de la maestra Ema Pulido, quien incluso anunció su renuncia en pleno programa, al declarar e insistir que no había visto la sensualidad.

“Fue una bachata decadente, no vi sensualidad, ni comunicación entre los dos... la habrá visto la coreógrafa, la gente, pero yo no la vi”, comentó Ema Pulido.

“Renuncio, me voy a vender paletas de cajeta. No vi esa sensualidad, vi una coreografía apretada”, afirmó.

Tras la intervención de Galilea Montijo, la maestra aceptó quedarse, pero mantuvo firme su crítica y Jenny respondió tajante:

“Con todo respeto, pónganse lentes porque yo sí vi sensualidad”.

“Me voy a echar la culpa si no hubo sensualidad fue por mí porque me cuesta trabaja eso contonear las caderas”, expresó Aarón Mercury, quien no se tomo personal el comentario de Ema Pulido y al contrario lo tomo de la mejor manera.

