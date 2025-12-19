Aarón Mercury y Briggitte se coronan campeones de Las estrellas bailan en hoy ¡el público los llevó a la cima!

Después de semanas de coreografías intensas, polémicas en la pista y emociones al límite, Las estrellas bailan en Hoy llegó a su gran final y Aarón Mercury y Briggitte Bozzo se coronaron como de la pareja ganadora de la séptima temporada. El cierre del reality reunió todos los ingredientes que lo convirtieron en uno de los segmentos más comentados del matutino: tensión, sorpresas y una última noche en la que el esfuerzo, la constancia y la conexión en la pista definieron quién se llevó el triunfo ante la mirada de millones de espectadores.

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo se coronan campeones de Las estrellas bailan en Hoy. / Foto: Redes sociales

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo ganan Las estrellas bailan en Hoy 2025: ¿Cuál es el premio?

La pista se llenó de aplausos y emoción cuando Aarón Mercury y Briggitte Bozzo fueron anunciados como los ganadores de Las estrellas bailan en Hoy 2025, coronando una temporada marcada por el alto nivel competitivo y el respaldo del público. La pareja cerró la final con 114 puntos otorgados por el jurado, a los que se sumaron 23 puntos extra del voto del público, una combinación que confirmó lo que muchos televidentes ya anticipaban: eran una de las duplas más sólidas y queridas del reality.

Desde las primeras semanas, ambos demostraron una conexión que trascendió la pista de baile. Su disciplina, evolución constante y química escénica los colocaron rápidamente entre los favoritos, una popularidad que también arrastraron desde su paso por La casa de los famosos México. Cada presentación reforzó su lugar en la competencia y generó conversación en redes sociales, donde sus rutinas se volvieron de las más comentadas de la temporada.

Además del título, Aarón Mercury y Briggitte Bozzo se llevaron un trofeo simbólico que representa el esfuerzo, la disciplina y la constancia demostradas a lo largo de la competencia. Aunque el premio no es monetario, el verdadero reconocimiento llegó en forma de aplausos y respaldo del público.

Final de Las estrellas bailan en Hoy 2025: Aarón Mercury y Briggitte Bozzo son los ganadores. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijeron Aarón Mercury y Briggitte Bozzo tras ganar Las estrellas bailan en Hoy?

Tras coronarse como los grandes ganadores de Las estrellas bailan en Hoy 2025, Aarón Mercury y Briggitte Bozzo dijeron en entrevista con TVNotas el lado menos visible de su triunfo: el desgaste físico, las críticas y la satisfacción personal que les dejó la competencia.

Para Aarón, el reality significó romper con una etiqueta que lo acompañó durante años. Reconoció que no venía del mundo del baile y que incluso era identificado como alguien “tieso”, pero asumió el reto como una oportunidad para demostrarse —y demostrarle al público— que sí podía evolucionar y entregar algo significativo a quienes creyeron en él.

“Yo no era bailarín, la gente me conocía como una rama tiesa, pero pude quitar ese apodo de la mente de la gente, pero más que nada fue entregarles algo lindo a los que me querían y demostrarme a mí mismo que sí se puede”, dijo el creador de contenido a TVNotas.

Aarón Mercury también habló sobre las críticas que recibió durante la temporada, especialmente aquellas enfocadas en mejorar su técnica. Lejos de tomarlas como ataques, explicó que aprendió a distinguir cuáles podían ayudarlo a crecer y cuáles simplemente debía dejar pasar. Aun así, el esfuerzo físico no fue menor: dolores de espalda y hombro, además de un pequeño esguince en la muñeca, terminaron por pasar factura hacia el final de la competencia, evidenciando el nivel de exigencia que implicó llegar hasta la final.

Por su parte, Briggitte Bozzo destacó que desde el inicio decidieron contar una historia y disfrutar cada presentación, más allá de la presión por ganar. Aseguró que uno de sus mayores objetivos fue motivar al público y hacerlo sentir, algo que considera parte esencial del éxito que alcanzaron. Aunque también enfrentó lesiones —dos esguinces, molestias en el brazo y hasta una uña levantada—, la actriz subrayó que el apoyo de la gente fue clave para mantenerse firme. Ambos coincidieron en agradecer a quienes los acompañaron durante el proceso, reconociendo que el cariño del público fue tan importante como el esfuerzo en la pista.

Así se vivió la final de Las estrellas bailan en Hoy 2025, donde Aarón Mercury y Briggitte Bozzo resultaron vencedores. / Foto: Redes socales

¿Quiénes fueron los finalistas de Las estrellas bailan en Hoy 2025?

La séptima temporada de Las estrellas bailan en Hoy cerró con una final cargada de tensión, energía y alto nivel competitivo, donde cada pareja dejó todo en la pista para conquistar al jurado y al público. Tras una noche decisiva, los puntajes finales definieron el lugar que ocupó cada dupla en la tabla, reflejando el esfuerzo, la constancia y la evolución que mostraron a lo largo de la competencia. Así quedaron los lugares de la gran final:



Segundo lugar: Jessica Díaz y Aldo Guerra

Tercer lugar: Pía Sanz y Marcos Montero

Cuarto lugar: Kunno y Rosa Caiafa

Quinto lugar: Michelle González y Julio Vallado

Sexto lugar: Jade Fraiser y Chevo.

