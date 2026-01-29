Aarón Mercury responde a Mario Bautista y enciende la rivalidad antes de su pelea en Supernova: Génesis 2026

La rivalidad entre Aarón Mercury y Mario Bautista continúa escalando rumbo a uno de los combates más esperados de Supernova: Génesis 2026, evento que se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. Desde que se confirmó su enfrentamiento, ambos personajes han intercambiado declaraciones públicas relacionadas con sus trayectorias en el entretenimiento digital y musical, lo que ha mantenido la atención del público y de sus seguidores en redes sociales.

Aarón Mercury / Redes sociales

¿Mario Bautista ha lanzado nuevas críticas contra Aarón Mercury antes del combate?

Durante la conferencia de prensa en la que se presentaron los talentos que participarán en Supernova: Génesis, Mario Bautista hizo referencia a los primeros videos que Aarón Mercury publicaba en TikTok, plataforma en la que el creador de contenido ganó popularidad durante el confinamiento por la pandemia. Dichos comentarios fueron interpretados por los asistentes y usuarios de redes sociales como una provocación directa previa al combate.

Ante esta situación, Aarón Mercury respondió que no se arrepiente ni se avergüenza de sus inicios en redes sociales. Además, recordó que Mario Bautista también comenzó su carrera en plataformas digitales, específicamente en Vine, red social que fue clave para el surgimiento de varios creadores y músicos en años anteriores.

Desde ese momento, las declaraciones entre ambos han continuado principalmente a través de redes sociales, generando conversación entre seguidores de ambos bandos. Este intercambio ha contribuido a incrementar el interés en el enfrentamiento que sostendrán dentro del ring, convirtiéndolo en uno de los combates más comentados de la cartelera.

Aarón Mercury y Mario Bautista / Instagram

¿Cómo respondió Aarón Mercury a los comentarios de Mario Bautista?

Aarón Mercury decidió responder a los señalamientos de manera pública y fiel a su estilo. Durante un encuentro con sus seguidoras, el influencer recreó uno de los trends más populares de su trayectoria para enviar un mensaje claro sobre su postura frente a las críticas.

En el video, Mercury expresó: “¿Tú crees que después de esto yo me voy a sentir apenado de mis inicios? Para nada, mira quién me respalda”. La grabación rápidamente comenzó a circular en TikTok y otras plataformas, acumulando más de 100 mil “me gusta” en pocas horas.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. En la sección de comentarios, diversos usuarios manifestaron su apoyo al creador de contenido y sugirieron que dicho trend forme parte de su entrada al ring el día del combate en la Arena Ciudad de México. Entre los mensajes más destacados se pueden leer expresiones como:



“Se imaginan a Aarón Mercury entrando con esa canción”.

“¿Por qué Mario decía eso? ¿Ya se le olvidó que él empezó con Vine?”.

“Aarón confío en ti, bebé, no te dejes”.

“Eres el mejor siempre, te apoyaremos”.

Hasta el momento, ni Aarón Mercury ni Mario Bautista han confirmado si este intercambio continuará en próximos eventos promocionales, aunque la expectativa sigue creciendo conforme se acerca la fecha del enfrentamiento.

Aarón Mercury / IG @aaronmercury, @johnnydezelvIs y FB Johnny dez

¿Qué se sabe del combate entre Aarón Mercury y Mario Bautista en Supernova: Génesis?

El combate entre Aarón Mercury y Mario Bautista forma parte de la cartelera oficial de Supernova: Génesis 2026, evento que reunirá a creadores de contenido, cantantes y figuras del entretenimiento en enfrentamientos de boxeo amateur.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la apuesta acordada para este duelo masculino: el perdedor deberá tatuarse un diseño elegido por el ganador. Este acuerdo fue confirmado durante la presentación oficial del evento y ha sido replicado en redes sociales, aumentando el interés del público.

Además de este enfrentamiento, Supernova: Génesis contará con una cartelera diversa que incluye peleas femeninas, duelos internacionales y combates entre streamers y creadores digitales. Los enfrentamientos confirmados hasta ahora son:

Alana Flores vs Samadhi Zendejas, combate estelar femenino entre representantes mexicanas.

Mario Bautista vs Aarón Mercury, duelo masculino con apuesta incluida.

Milica vs Ari Geli, enfrentamiento internacional entre Argentina y España.

El Abraham vs Nando, combate masculino entre creadores digitales.

Lupita Villalobos vs Kim Shantal, pelea femenina entre creadoras mexicanas.

Lonche vs Willito, duelo entre dos streamers populares.

El evento se realizará el domingo 26 de abril de 2026 a las 19:00 horas en la Arena Ciudad de México. La elección de esta sede responde al éxito que tuvo la primera edición de Supernova, la cual se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes y registró una alta asistencia.

