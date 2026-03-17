¿A Kim Shantal le cerraron cuenta de Instagram tras denuncias de acoso de su “rival” en Supernova? Esto pasó

A unos días de que Kim Shantal se suba al cuadrilátero para pelear en el Supernova striker: Génesis, una nueva polémica envuelve a la influencer. Un episodio de “tensión” entre ella y una creadora de contenido ha escalado a otro nivel, pues Kim presuntamente habría sufrido el cierre de su cuenta oficial de Instagram en la que ya tenía millones de seguidores... ¡por supuesto acoso! ¿real?

Kim Shantal / Redes sociales

¿Contra quién peleará Kim Shantal en el Supernova striker: Génesis?

Las peleas entre influencers, cantantes y celebridades han alcanzado un alto nivel de popularidad. En esta ocasión, el Supernova striker: Génesis contará con la presencia de una serie de reconocidas personalidades del espectáculo y las redes.

Kim Shantal, exparticipante de La granja VIP, formará parte de la cartelera, pues se enfrentará en el ring contra Lupita Villalobos, influencer que es parte del famoso dúo “Las alucines”.

Es uno de los combates más esperados de este evento, y el interés ha crecido todavía más, luego de que en una reciente transmisión en vivo, Lupita mencionó a su rival, pero por una peculiar situación. ¿Qué sucedió?

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Supernova Génesis 2026 / Redes sociales

¿Qué apostaron Kim Shantal y Lupita Villalobos para su pelea en el Supernova strikers: Génesis?

Todo comenzó cuando Kim Shantal lanzó un reto público a Lupita Villalobos a través de TikTok, proponiendo una apuesta de 100 mil pesos durante una pelea dentro de Ring royale. La influencer tijuanense respaldó su postura apoyando al freestyler José Emiliano ‘Yoiker’, con quien ha entrenado, y arremetió contra su contrincante con declaraciones directas.

En su mensaje, Kim no solo cuestionó el desempeño de Villalobos, sino que también insinuó que su lugar está fuera del ring:

“ No hay ningún modo que en esa pelea salga ganadora Lupita Villalobos o como se llame, mejor que se dediquen a hacer pódcast porque cuando se metieron con Kim no saben cómo está la bronca ”, dijo Kim.

Lejos de quedarse en una simple provocación, Kim Shantal decidió trasladar el reto a un escenario aún más personal: su propia pelea contra Villalobos en el evento Supernova. “ Mejor hay que apostarlo en nuestra pelea ¿O vas a seguir promocionando la competencia? ”, escribió.

La respuesta de Lupita Villalobos no tardó en llegar. La sonorense aceptó el desafío, pero elevó la apuesta a 250 mil pesos, dejando claro que está dispuesta a arriesgar más en el enfrentamiento. “ Jalo, pero 250k a nuestra pelea… ”, respondió.

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Lupita Villalobos

¿Por qué a Kim Shantal le cerraron la cuenta de Instagram?

En una transmisión en vivo entre Aarón Mercury y Lupita Villalobos, ambos se encontraban hablando entre la polémica que la integrante de “Las alucines” y Kim Shantal estaban protagonizando en redes.

La sorpresa para Villalobos fue que el perfil de Kim le aparecía como “usuario no encontrado”, y su primera razón fue por un presunto bloqueo a su cuenta.

Lupita Villalobos mostró su celular y parte de la conversación, mientras decía: “ Me acosó y luego me bloqueó. Esto es el acoso más personal del mundo ”, dijo Villalobos.

Aunque muchos se dejan llevar por los clips en redes, ambas influencers han dicho que todo esto se trata de un “show” previo que están dando a la pelea, para poder darle un tono “picante”. En los mismos comentarios aseguran que Kim solo “desactivó” la cuenta temporalmente.

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