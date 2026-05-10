Nicola Porcella asegura que Wendy Guevara peleará en el Ring Royale 2: ¿Quién sería su rival?

La influencer y ganadora de La casa de los famosos México, Wendy Guevara, se perfila como peleadora para el ring Royale 2, evento que es creado y dirigido por Poncho de Nigris. La noticia fue confirmada por Nicola Porcella, uno de sus mejores amigos. ¿Qué fue lo que dijo?

Wendy Guevara y Nicola Porcella / Instagram: @soywendyguevaraoficial

¿Ya hay peleas confirmadas para el Ring Royale 2?

Tras la primera edición del Ring Royale de Poncho de Nigris, rápidamente comenzaron a surgir especulaciones sobre la próxima velada del influencer regio.

Aunque aún no hay peleas confirmadas, a finales de marzo Poncho de Nigris reveló que ya hay dos batallas muy interesantes, las cuales, prometen romper las redes sociales:

Ya tenemos 2 peleas muy virales para la segunda edición de Ring Royale... Aquí son celebridades. No streamers ni gamers de niños. Aquí pura celebridad. 5 peleas más, los leo. Poncho de Nigris

El nombre de Wendy Guevara comenzó a sonar nuevamente, tras una publicación compartida por Nicola Porcella.

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Ring Royale / Redes sociales

¿Wendy Guevara peleará en el Ring Royale 2? Lo que dice Nicola Porcella

A través de redes sociales, Nicola Porcella compartió un video en el que se observa a Wendy Guevara realizando ejercicios de entrenamiento y practicando golpes, dejando claro que se está preparando seriamente para subir al ring.

La grabación venía acompañada del siguiente mensaje:

Empezamos la preparación de Wendy para Ring Royale 2. Todo el proceso va a estar el documentado en ‘Cómplices del desmadre’. Nicola Porcella

Aunque no se sabe si era de broma, muchos se mostraron entusiastas con la idea de ver a la integrante de ‘las Perdidas’ subirse al cuadrilátero, y hasta comenzaron a pedir rivales.

A falta de confirmación, ¿será que veremos a la conductora pelear en el Ring Royale 2? En caso de que sí, ¡habrá que ver contra quién!

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¿Nicola Porcella confirma pelea de Wendy Guevara en Ring Royale 2? / IG: nicolaporcella12

¿Quién es Wendy Guevara y qué hacía antes de ser famosa?

Wendy Guevara, conocida en su niñez como Carmen Guevara Venegas, enfrentó complicaciones económicas y desde temprana edad expresó su identidad femenina. El nombre “Wendy” lo adoptó en homenaje a una amiga cercana que falleció.

Su salto a la fama ocurrió en 2017 junto a Paolita Suárez, luego de que ambas compartieran un video en el que aparecían desorientadas en un cerro. El clip se volvió viral rápidamente y dio origen al popular grupo de creadoras de contenido conocido como ‘las Perdidas’.

Con el paso del tiempo, Wendy expandió su carrera hacia la música. Desde 2021 lanzó temas como Mua, Hey perra, Hasta que salga el sol y TAPU, además de realizar colaboraciones con diversos artistas.

Además de su faceta musical, también se ha desempeñado como conductora en distintos programas digitales y de televisión. En 2023 participó en La casa de los famosos México, donde logró coronarse como la gran ganadora, convirtiéndose en la primera mujer trans en triunfar en la versión mexicana de este reality.

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