Wendy Guevara lanza mensaje tras cancelación en redes, ¿inicia la batalla legal?: “No soy ese tipo de persona”

Wendy Guevara, integrante de ‘las Perdidas', afirmó sentirse arrepentida tras los comentarios que hizo respecto a menores de edad y mandó un fuerte mensaje para los creadores de contenido sobre las palabras que hagan en el futuro, ¿qué dijo la influencer? Te contamos los detalles.

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Wendy Guevara manda consejo tras comentarios que desataron cancelación. / Foto: Redes sociales

¿Por qué cancelan en redes sociales a Wendy Guevara?

La polémica entre Wendy Guevara y Paola Suárez comenzó durante una entrevista hace algunos años, cuando la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023 habló sobre un menor de edad al que su mamá llevaba a la escuela todos los días y su gusto por los pequeños.

Posteriormente, Paola Suárez respondió con declaraciones similares en torno a menores de edad, lo que provocó que estuviera mezclada en la polémica, por lo que los internautas pidieron que ambas sean canceladas. Ante esto, Wendy Guevara dijo ante medios que aunque no se justifica porque se trata de un “tema delicado”, esos comentarios fueron hace muchos años.

“Yo fui una persona que fue vio... Cuando yo tenía 7 años, 8 años, lo he platicado muchas veces. Nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy verdes en ese tiempo, ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes y yo sé que la gente se molesta y se ofende, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a toda la gente”. Wendy Guevara.

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¡En medio del escándalo! Wendy Guevara lanza consejo tras críticas que buscan cancelarla. / Foto: Redes sociales

¿Wendy Guevara inicia proceso legal y le cancelan contratos tras polémica?

En entrevista con medios de comunicación, la influencer Wendy Guevara mencionó que ya inició un proceso legal del que, dijo, “no puedo hablar mucho de eso, pero bueno, yo ya pedí una disculpa desde hace unos días, yo ya les dije”.

“Lo único que les puedo decir es que hay un abismo muy grande en hacer una broma tan culer* que hice a que yo pueda llegar a dañar a alguien o tocar a alguien y mucho menos a alguien menor. La verdad que sí me arrepiento, no soy ese tipo de persona”. Wendy Guevara.

Además, dio a conocer que hasta el momento no hay una cancelación de proyectos, incluso confirmó que tiene juntas pendientes para proyectos en televisión.

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En redes sociales, piden cancelar a Wendy Guevara. / Redes sociales

¿Cuál es el mensaje que mandó Wendy Guevara?

Wendy Guevara recomendó a los creadores de contenido tomar su experiencia como un parteaguas para no decir cosas indebidas en redes sociales que en un futuro podrían provocar repercusiones.

“De esto que me está pasando los creadores de contenidos deben de verlo como un ejemplo de que uno no puede decir tanta pendejad* y tanta estupidez en redes sociales porque tienes a mucha gente que te ve, que te que te sigue y puede ser influenciado”, detalló la integrante de ‘las Perdidas’.

Wendy Guevara puntualizó diciendo que “normalizar ese tipo de cosas y no está padre. Ahora aprendo la lección de que pues uno no puede decir tanta pendejad* y mucho menos jugar con temas que son muy delicados y muy fuertes”.

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