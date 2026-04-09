Miguel Padilla arremete contra Wendy Guevara y Paola Suárez en medio de polémica cancelación en redes sociales

El doctor Miguel Padilla explotó contra Wendy Guevara y Paola Suárez tras los comentarios que realizaron sobre menores de edad por los que los internautas piden que las cancelen, ¿qué pasó con el influencer que tuvo un fugaz y fallido romance con Karina Torres? Te contamos todos los detalles.

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¡No se quedó callado! Miguel Padilla explota contra Wendy Guevara y Paola Suárez. / Redes sociales

¿Por qué cancelaron a Wendy Guevara y Paola Suárez?

La polémica entre Wendy Guevara y Paola Suárez comenzó durante una entrevista, cuando la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023 habló sobre un menor de edad al que su mamá llevaba a la escuela todos los días y su gusto por los pequeños.

Posteriormente, Paola Suárez respondió con declaraciones similares en torno a menores de edad, lo que provocó que estuviera mezclada en la polémica, por lo que los internautas pidieron que ambas sean canceladas. Ante esto, Wendy Guevara dijo ante medios que aunque no se justifica porque se trata de un “tema delicado”, esos comentarios fueron hace muchos años.

“Yo fui una persona que fue vio... Cuando yo tenía 7 años, 8 años, lo he platicado muchas veces. Nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy verdes en ese tiempo, ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes y yo sé que la gente se molesta y se ofende, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a toda la gente”. Wendy Guevara.

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¿Qué dijo el doctor Miguel Padilla sobre Wendy Guevara y Paola Suárez?

A través de sus redes sociales oficiales, el influencer Miguel Padilla criticó los comentarios de Wendy Guevara y Paola Suárez sobre los menores de edad, destacó que no eran graciosos y tampoco éticos antes ni actualmente.

“Y recuerden amigos, hacer chistes PDF no está bien, no es gracioso, no es ético ni hoy, ni hace 10 años, ni nunca. “ Miguel Padilla

Además, recomendó a los internautas educarse para evitar comentarios que justifiquen este tipo de acciones y retomó las declaraciones de Wendy Guevara, que señaló que eso lo dijeron cuando apenas empezaban en el mundo del Internet y buscaban ser graciosas y entretenidas.

“Mi humilde consejo es ‘Edúcate”, ya tienes los medios para que dejes de decir: ‘Lo siento si alguien se sintió ofendido, pero estábamos muy verdes’. Empecemos a exigir ética a quienes tengan un micrófono en frente”, dijo el influencer.

Al momento, Karina Torres, así como ‘las Perdidas’, no se han pronunciado con respecto a las fuertes declaraciones de Miguel. Cabe recordar que la también conocida como ‘La Licenciada Karina’ protagonizó con el influencer un momento romántico. ¡Se besaron! Ahora, en redes surgió la pregunta: ¿se terminó la amistad?

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La controversia entre Miguel Padilla, Wendy Guevara y Paola Suárez encendió las redes sociales. / Redes sociales

¿Quién es el doctor Miguel Padilla?

Miguel Padilla es un creador de contenido digital y médico mexicano nacido el 6 de noviembre de 1995, conocido por su presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, donde comparte videos de humor y temas relacionados con su experiencia profesional y salud sexual, mental y nutrición.

Además de su actividad en redes, Miguel Padilla combina su formación académica con la divulgación de contenidos sobre salud. Estudió Medicina en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y también se dedica a la enseñanza de idiomas como inglés, francés e italiano, integrando distintas áreas de conocimiento en su perfil profesional.

Su incursión en TikTok comenzó en 2020, cuando publicó su primer video caracterizado con un uniforme inspirado en la saga de Harry Potter. Desde entonces, ha ampliado su presencia a otras plataformas como YouTube, donde en su canal Soy Miguel idiomas. También protagonizó un apasionado beso con Karina Torres, de ‘las Perdidas’, pero el romance no escaló más que a unas cuántas salidas.

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