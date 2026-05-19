Paolita Suárez sufre terrible accidente; choca contra repartidor y ¡su camioneta queda destruida, reportan! VIDEO

Hace unos momentos, el periodista Javier Ceriani reportó que Paolita Suárez sufrió un accidente automovilístico en su natal León, Guanajuato. Según informó, la influencer presuntamente habría chocado contra un repartidor. Esto es todo lo que se sabe.

Paola Suárez / Redes sociales

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Así fue el accidente automovilístico que habría sufrido Paolita Suárez

De acuerdo con Javier Ceriani, la camioneta de Paolita Suárez, tras cenar en una marisquería, presuntamente habría chocado contra un repartidor de refresco. El vehículo de la influencer habría quedado completamente destruido.

Al parecer, la famosa estaba manejando bajo los influjos del alcohol. En el video de los hechos, se puede ver la parte delantera del coche completamente destrozada por el impacto del choque.

“Paola Suárez se llevó por delante a un repartidor. Su camioneta quedó destruida. Supuesta y alegadamente, habría estado tomando en una marisquería y abandonaron el lugar de los hechos. Se están llevando la camioneta. No se sabe si estaba en estado inconveniente, si está bien de salud”, sentenció

El estado del repartidor todavía sería desconocido. De igual forma, Ceriani dijo que no sabía nada acerca del estado actual de Paola, más que, aparentemente, no se encontraría en la escena. El periodista no mencionó nada sobre si la creadora de contenido iba sola o acompañada.

“Pobre repartidor, todavía no sabemos cómo quedó. ¿Por qué no se quedó en el lugar de los hechos, Paola Suárez? ¿Tenía miedo de algo?”, sentenció.

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¿Cuál es el estado médico actual de Paola Suárez tras el accidente que habría sufrido?

Si bien Javier Ceriani indicó que, al parecer, Paola Suárez huyó de la escena, en redes sociales ha comenzado a circular la versión de que realmente fue llevada a un hospital cercano para su atención médica.

“Hasta el momento no hay información oficial sobre su estado, ya que fue llevada de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica”, dio a conocer una página especializada en espectáculos.

También se ha mencionado que la camioneta de la influencer fue trasladada a una pensión local mediante una grúa.

Hasta ahora, no hay información oficial que corrobore qué está pasando exactamente. En tanto que, en redes sociales, los internautas han mostrado su preocupación y esperan que la influencer esté bien.

¿Wendy Guevara acompañaba a Paola Suárez al momento del accidente?

Wendy Guevara, gran amiga de Paola Suárez y con quien integra el grupo de ‘las Perdidas’, aparentemente no estaba con Paola al momento del siniestro. Y es que Wendy estaba realizando una transmisión en vivo en su canal de YouTube.

Cabe mencionar que Guevara no ha mencionado nada al respecto. Sus últimas historias de Instagram datan de algunas horas y solo fueron para compartir aspectos de su más reciente proyecto.

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