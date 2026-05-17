Participante de ‘Survivor’ se amputa la pierna en grave accidente; suspenden las grabaciones del reality

El concepto de ‘Survivor’ ha sido uno de los más exitosos en los últimos años. Se ha replicado en diversos países, incluyendo México. Es un reality de competencia que obliga a un grupo de personas a convivir en un lugar salvaje y desconocido.

Si bien normalmente la producción trata de mantener relativamente todo bajo control para evitar alguna lesión de gravedad, desafortunadamente un participante sufrió un grave accidente en el que se amputó la pierna y forzó a pausar las grabaciones del concurso. Te contamos los detalles.

Participante de Survivor accidentado / Redes sociales

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Así fue el accidente en el que un participante de ‘Survivor’ perdió la pierna

Todo ocurrió en la edición de ‘Survivor’ realizada en Grecia. Hace algunas horas, el participante identificado como Stavros Floros se encontraba realizando pesca submarina durante los descansos de las grabaciones en la isla Saona, República Dominicana.

En algún punto, fue golpeado accidentalmente por una embarcación turística. Una de las hélices del motor lo impactó directamente, dejándole un fuerte traumatismo en el tobillo derecho y la amputación parcial de su pierna izquierda.

Tras lo ocurrido, la producción llamó a los servicios de emergencia para que atendieran al joven de 21 años. Fue trasladado a un hospital de Estados Unidos. De acuerdo con los reportes oficiales, el concursante se encuentra “en estado grave, pero estable y está fuera de peligro”.

“Nuestro Stavros está fuera de peligro. Está ingresado en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) habiendo recuperado la conciencia por completo, mientras se evalúa su traslado aéreo a un centro especializado en los Estados Unidos en cuanto su estado de salud lo permita. Nuestros pensamientos están con él y con su familia, que pronto estará a su lado”, se lee en el comunicado de producción.

Según lo que se ha reportado en medios internacionales, las grabaciones del reality se suspenderán mientras se realizan las investigaciones para saber qué pasó exactamente. No hay una fecha tentativa para la reanudación de actividades.

Participante de Survivor accidentado / Redes sociales

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¿Cuál es el estado médico de Stavros Floros tras haberse amputado la pierna?

Hace unas horas, Stavros Floros compartió un video mencionando que ya estaba mejor. Si bien no dio muchos detalles sobre el estado de su pierna, aseguró que todo el asunto había sido un “milagro”, lo que deja ver que, probablemente, no la perdió.

“Gracias por todo el amor que he recibido, realmente todo el asunto es un milagro. Gracias a todos los que me regalaron esta sonrisa”, indicó.

Se desconoce si sus padres ya están a su lado en estos momentos. En tanto que los fans no han dudado en desearle todo lo mejor en su recuperación.

¿Quién es Stavros Floros, participante de ‘Survivor Grecia’ que se amputó la pierna?

Stavros Floros es un deportista originario de Grecia. Actualmente tiene 22 años y participa en la versión griega de ‘Survivor’. Si bien estudió contabilidad, la dejó un poco de lado para enfocarse en el deporte.

Según lo que ha dicho en múltiples ocasiones, practica diversos deportes como fútbol y boxeo. Se describe a sí mismo como un apasionado de la naturaleza. Tiene 9 hermanos. Cuenta con más de 86 mil seguidores en Instagram.

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