Exparticipante de Survivor México 2025 destapa que vivió machismo y bullying en el reality

Janette Morales señaló a su excompañero de Survivor México, Aarón Albores, por presunto maltrato durante el juego: "¡Viví machismo y bullying! Él hacía comentarios negativos hacia mi persona. Peleaba y gritaba de una forma exagerada”.

Survivor México 2025: Héroes y Villanos se posicionó como uno de los realities de supervivencia más exitosos de Azteca Uno. En esta experiencia, Janette demostró por segunda ocasión su fortaleza para enfrentar adversidades, aunque se enfrentó a supuestos tratos machistas de Aarón y presunto bullying del resto de los competidores. ¡Te contamos todo lo que dijo!

Survivor México / Captura de pantalla

¿Qué le pasó a Janette Morales durante su participación de Survivor México 2025: Héroes y villanos?

Janette, exintegrante de Survivor, compartió que vivir esta experiencia no fue fácil y que sus emociones se convirtieron en blanco de críticas: “Por supuesto que viví machismo y bullying por parte de mis compañeros. Lloré de desesperación, mas no para que vinieran a rescatarme. Sentí tristeza y angustia por todo lo que pasé allá adentro. Mi cuerpo no procesaba ese tipo de cosas. ¿Les molestaba que llorara habera? Perdón por llorar por haber sido maltratada. No me victimizo. Mis llantos eran un desahogo”.De su experiencia con Aarón, la actriz aseguró:

“Aarón fue machista conmigo. ‘Sargento’ (Rap) se convirtió en un gran amigo y John (Guts), ni bien ni mal (ríe). Aarón hacía comentarios negativos hacia mi persona. Peleaba y gritaba de una forma exagerada. En varias ocasiones tenía malas actitudes y era sarcástico conmigo. Ustedes pueden buscar los videos en redes sociales”.Al reflexionar, Janette comprendió que no podía esperar una disculpa de su excompañero:

“Después reflexioné: '¿Cómo puedo esperar una disculpa de alguien así? Es absurdo’. Comprendí que a veces esas personas no se dan cuenta de lo crueles que son. Ahora ya no me importa. Ya corté ese lazo mental”.Aprendizajes y crecimiento personal

A pesar de las dificultades, Janette rescató experiencias positivas de la temporada: “Mentalmente, esta temporada fue más ruda y nutritiva. Pasé por diferentes momentos que rompieron mis límites. Sin embargo, luché sin darme por vencida. Allá adentro había personas que decían no soportarme. Dijeron que no era fácil comunicarse conmigo y los entiendo. Sé que en la realidad todo se potencializa. A veces el hambre juega en tu contra, pero no soy complicado”.Janette también buscó confrontar a sus compañeros para mejorar su permanencia en el juego:

“En algún momento los confronté y ellos me retroalimentaron y me dijeron: ‘En ocasiones no escuchas y te enojas. No permite que entre la información. Te desesperas muy rápido’. Entonces intenté mejorar mi actitud. Me di cuenta de que en algunas cosas no tenían razón. Soy una mujer empática”.No le agradó que algunos participantes se unieran a los agresores para protegerse:

“Pasaron desapercibidos para no ser molestados y por eso se juntaron para estar en mi contra. Ahí entendí que los demás fueron cobardes. Es injusto”.Finalmente, se conmovió por las muestras de apoyo recibidas en redes sociales y aunque no se siente mal psicológicamente, decidió tomar terapia para sanar por completo.

Janette Morales / Captura de pantalla

¿Cómo fueron los enfrentamientos entre Janette Morales y Aarón Albores en Survivor México?

Algunas de las discusiones que se vieron en la transmisión fueron:



Janette: "¡Chicos, hay que ganar hoy, por favor! Yo no quiero irme, quiero estar aquí con ustedes”.

Aarón: “Para allá vas, cállate el hocico”.

Janette: “Quiero echarle ganas para mejorar”.

Aarón: “Ya cállate, a la v3rg4".

Janette: “Se nos han escapado las mejores recompensas y no es justo. No es justo que nos sigamos echando las culpas y sigamos explotando de esta manera tan tonta”.

Aarón: “Mejor ponte a llorar ya comer”.

Janette: "¿Por qué no me lo dices aquí? A ver, dímelo aquí...”.

Aarón: “Es un día, y un día a la vez, ¿no lo quieren hacer? Entonces ya lléguenle, porque yo sí estoy pasando hambre por culpa de esa gente”.

Estas fueron algunas de las peleas de Aarón con Janette / cortesía de TV Azteca y @Survivor.mx

¿Qué dijo Aarón Albores sobre lo que dijo Janette Morales de su experiencia en Survivor México?

Por su parte, a Aarón no le importa lo que Janette diga de él y asegura que otros compañeros pensaban como él.

“No me interesa lo que ella diga. No quiero abrir la boca de más. Yo también viví cosas que ella hizo conmigo. Sin embargo, que diga lo que quiera. Si ella me quiere etiquetar como ‘machista’, está bien, pero que no se le olvide que los demás también se fueron en su contra y no dice eso de ellos”.

Tampoco le interesa una amistad con la actriz y cantante: “Ella es un vampiro energético. Sin tanto rollo. Es una mujer a la que no le gira la ardilla. A veces quisieras tener una conversación más profunda, pero no. A ‘la niña’, así porque le gusta que la llames, aunque ya sea una mujer de casi 40 años, le gusta hablar de temas banales. Ni de p3dO la quiero de amiga”.

Para Aarón, los comentarios que le hacían a Janette en la competencia no eran ataques: "¿Por qué ponerle ‘bullying’ o ‘machismo’? Si solo tratamos de hacerle ver sus errores e intentamos ayudarla. Ella solo busca la victimización. Así se ha manejado siempre. No pienso decir nada de lo que ella me hizo. Veré hasta dónde le da su cabeza. Si se sigue pasando de lista, la pararé en seco”.

Aarón Albores / cortesía de TV Azteca y @Survivor.mx

¿Quién es Aarón Albores?

Destacado en arquitectura, música urbana y deporte.

Debutó como cantante de reguetón con el sencillo VN (2018).

Participó en Acapulco Shore (2021, octava temporada), Survivor México (2023) y Survivor México: Héroes y Villanos (2025).

Cuenta con 90,8 millones de seguidores en Instagram.

¿Quién es Janette Morales?

Actriz, cantante, creadora de contenidos y docente.

Protagonizó los musicales ¡Qué plantón! y Chicago: El musical .

Actuó en la película El complot mongol (2018) y la serie Guerra de vecinos .

Participó en Survivor México en la quinta y sexta temporadas.

Cuenta con 514 mil seguidores en Instagram, 1 millón en Facebook y 2,1 millones en TikTok.

