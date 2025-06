Le fueron infiel a integrante de Survivor México durante el reality; exponen pruebas ¡Llegaron a los golpes!

El viernes pasado, Frida Urbina, actriz reconocida por sus papeles en ‘La rosa de Guadalupe’, se convirtió en la eliminada de la nueva temporada de ’Survivor México’ 2025.

La participación de Frida Urbina no fue muy prolongada en el reality. Sin embargo, lo que causó revuelo, tras su salida, fue la terrible situación que enfrentaría en los últimos días. Se enteró que su esposo, Abel Robles, supuestamente le fue infiel durante su participación en el programa.

¿Qué dijo Frida Urbina de la supuesta infidelidad de Abel Robles, su esposo, durante su participación en ‘Survivor México’?

Luego de la plática que tuvo con TVNotas sobre su experiencia en ‘Survivor México 2025’, Frida Urbina publicó un comunicado en el que anunció el fin de su matrimonio con Abel Robles. Él también confirmó su ruptura. Poco después, ambos borraron su publicación.

Lo anterior causó total revuelo en las redes. Luego, la histrionisa compartió un fuerte comunicado en el que, visiblemente afectada, dio a conocer que terminó su unión matrimonial debido a una contundente traición por parte de él mientras ella estaba en competencia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Frida relató que Abel viajó a Tailandia, recorrido que ella habría pagado para los dos, mientras estaba en ‘Survivor México’ y a su regreso a la CDMX, familiares de ella, quienes lo acompañaron al viaje, le revelaron que estuvo todo el tiempo con otra mujer.

“Sí, cuando yo me fui a Survivor, Abel se quedó en Ciudad de México. Teníamos un viaje con todo pagado a Tailandia, un viaje que yo pagué, yo pagué su parte y pagué mi parte… A este viaje fueron mis primas y fueron dos amigas. Mis amigas no me quisieron decir en cuanto yo llegué de Survivor…”, comentó Frida.

“Abel todo el viaje se la pasó con una chica, todo el tiempo estuvo con esta mujer, estuvo coqueteando, estuvo haciendo cosas, obviamente yo creí en Abel. Obviamente, cuando él llegó y me dijo: ‘No pasó nada’. Yo intenté hacerle todo el caso del mundo, pero encontré videos en su celular en donde se ve que estuvo mucho más tiempo con esta niña”. Frida Urbina

La famosa contó que encontró fotografías de él con otra mujer en la cama, situación que la llevó a reaccionar agresiva, por lo que tiró sus cosas por la ventana.

“Había fotos en una cama, literal con ella… Todo el tiempo estuvo con ella, todo el tiempo estuvo coqueteando con ella, haciendo comentarios que claramente a mis primas no les gustaron… Se comportó de una manera superagresivo. Estas fotos en las que sale en la cama con ella, no las tengo porque cuando se dio cuenta de que estaba revisando su celular, se portó de una manera superagresivo”. Frida Urbina

Agregó: “Me comporté de una forma muy inmadura, aventé su ropa por la ventana porque estaba enojada, muerta de coraje porque yo le pregunté a la cara si él había estado con esta niña y él me lo negó 1000 veces, él me hizo sentir que yo estaba loca, que yo estaba exagerando, que mis primas eran unas mentirosas, que yo estaba loca e insegura, entonces mientras yo estaba en Survivor México para dejar de preocuparnos por dinero, para echarle más ganas, él estaba así, abrazando a esta niña, él estaba yendo a correr con ella… las fotos me rompieron el alma, me rompieron el corazón”.

Así lo dijo Frida Urbina:

¿Qué contestó Abel Robles a la infidelidad hacia Frida Urbina?

Como era natural, Abel no tardó en responder a lo que la actriz contó de él en su video. Destacó que era injusto lo que sucedió y puntualizó que llegó a los golpes con personas que se robaron sus cosas en el momento en que Frida las lanzó de su departamento.

Eso no es todo, entre lágrimas, también reiteró que nunca le fue infiel a su esposa. Incluso, todavía tenía el anillo de casados como símbolo de que la ama.

“Nunca fui infiel, personas le llenaron la cabeza de cosas a mi esposa”, comenta Abel Robles tras declaraciones de Frida Urbina; Abel acusa a Frida de haberle tirado sus cosas personales y asegura que hubo golpes pic.twitter.com/18rJjsFYN5 — Vaya Vaya (@vayavayatv) June 21, 2025

“No se me hace justo que las cosas sean así… Tristemente, esto pasó en la madrugada, yo intentando arreglar las cosas y terminaron peor. No me parece correcto recibir golpes y este tipo de acciones y aventar a la calle toda mi ropa… Nunca fui infiel, todo se desató de personas externas que llegaron a llenar el cerebro de mi esposa, de ideas y cosas de la fregada” Abel Robles

“Yo no quiero nada de esta mujer y tampoco ser yo el malo cuando fui yo el que recibió los chin…y la humillación de perder casi todas mis cosas personales”, agregó, aunque después borró el video.

Después, contestó a las declaraciones de Frida con otro mensaje en el cual puntualizó que él siempre la apoyó económicamente.

“Frida no tiene pruebas de nada porque no hay nada… No hay fotos en cama con nadie por qué nunca lo estuve. Jamás le arrebaté el celular, es una persona enferma que tiene problemas que necesitan urgentemente atender… Cuál mantenido mija? Todo el tiempo te pague la mitad de ese departamento, súper, limpieza y de más. Siempre lo hicimos todos los gastos juntos como equipo, eres una mentirosa y excelente actriz, bravo”. Abel Robles

Abel Robles pide disculpas públicas por los malos comentarios hacia Frida Urbina, integrante de Survivor México

Finalmente, Abel se mostró arrepentido por lo que escribió anteriormente y lanzó un nuevo comunicado en su cuenta de Instagram.

“Quiero pedir una disculpa por cualquier comentario que hice hacia Frida. Estoy muy triste y enojado, hay muchas cosas que no se están diciendo, pero ya no vale la pena aclarar nada” Abel Robles

“Solo toca pedir disculpas y seguir con la vida. Dios es grande, y que sea lo que él diga. Estoy muy triste con todo esto, gracias a los que aún creen en el Abel que conocen de verdad y no en este desmadre. Me retiro un rato de aquí hasta que tenga cabeza fría para poder hablarlo como se debe”, concluyó.

Al momento, Frida Urbina no se ha pronunciado a las nuevas declaraciones de Abel Robles y su supuesta infidelidad. Sin embargo, toda la situación se volvió viral en las redes sociales. ¿Habrá divorcio?