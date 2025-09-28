Eli Varela, exparticipante de Survivor México, se hará estudios por problemas de salud: “No podía respirar”

Eli Varela, exparticipante de Survivor México: Héroes y villanos, llegó a la conclusión de que esta temporada del reality fue mucho más fuerte que las anteriores. “La gente piensa que es fácil, pero no es cierto. Es una de las experiencias más retadoras que he tenido en mi vida. He hecho 6 realities y sé de lo que les hablo. Definitivamente este show te lleva al límite física, mental y emocionalmente”.

¿Qué consecuencias le dejó a Eli Varela, haber participado en Survivor México?

Explicó las terribles secuelas que le ha dejado el show: “Estos días afuera me sigo readaptando (ríe). Siento que estoy a la defensiva y en estado de alerta. Me dio insomnio muy fuerte, al grado de dormirme a las 4 de la mañana y despertarme a las 6 y media sin sueño. Me cuesta trabajo dormir en una cama con almohada”.

Eli nos describió la tortura que vive tras haber estado aislada por más de 4 meses.

“Mi cuerpo y mi mente todavía no procesan que ya salí. Es complicado pasar de una rutina donde todo es acelerado, a de repente llegar a un cuarto sin ruido y sin gente. Es difícil salir de esa burbuja y reincorporarte al mundo real. Les puedo decir que la depresión, la ansiedad, el insomnio, estar a la defensiva y el hambre son las secuelas que me dejó el reality”. Eli Varela, en entrevista para TVNotas

Detalló los síntomas de ansiedad que padece: “Detecté que me dio ansiedad cuando lloré de la nada. Un llanto que me hizo sentir que no podía respirar. Me temblaban las manos. Me dio taquicardia. Llegó un momento en el que sentirme sola me hacía entrar en crisis. Además, mi mente me ha autosaboteado. También me da ansiedad social cuando veo a mucha gente. Me pasmo y no sé qué hacer”.

Mira: ¡Survivor México inicia con una eliminada y pleitos! Toñita y Eli Varela se hacen de palabras

Eli Varela, antes y después de Survivor, revista / TVAzteca, IG @Survivormx y @elivarelal

¿Eli Varela tiene problemas de salud tras participar en Survivor México?

La influencer siente que una parte de su cuerpo se redujo más de lo habitual. “El cuerpo todavía no reacciona. De verdad, me está costando muchísimo trabajo”.

A Varela le afectó mucho estar desconectada del mundo real: “Es una depresión postraumática de todo lo que viví dentro del show. Me ha costado demasiado lidiar con la información de las redes sociales. Salí un poco dañadita. No es fácil estar 118 días en la competencia . Es complicado saber que, mientras vives en una cápsula, la vida real sigue aquí afuera. Es como si me hubieran escupido en el futuro”.

La exparticipante reveló que se someterá a estudios para cerciorarse de que su cuerpo está en buenas condiciones. “Nunca he sido partidaria de tomar medicamentos fuertes para dormir. Si acaso he tomado melatonina, algo que naturalmente genera el cuerpo. Sin embargo, ahora no me está haciendo efecto. Más bien hace que me levante adormilada.

Ya estoy esperando a que mi psicóloga se desocupe para que me atienda. También iré al médico para que me hagan estudios. Para mi buena suerte ya estoy empezando a descansar más, porque no dormía más de 4 horas consecutivas”, concluyó.

Mira: ‘Survivor México 2025': Primer programa y ¿cacharon a unos participantes en plena pasión?

Eli Varela, peso tras Survivor, revista / TVAzteca, IG @Survivormx y @elivarelal

¿En qué realities ha participado Eli Varela?

En 2018 Eli Varela se dio a conocer en ¿Are you the one? El match perfecto .

. En 2022 formó parte de Resistiré 2 , pero acabó abandonando por una fuerte lesión.

, pero acabó abandonando por una fuerte lesión. La vimos en Acapulco shore

Participó en Survivor México 2024 y recientemente en Survivor México: Héroes y villanos 2025.

2024 y recientemente en 2025. Cuenta con 407 mil seguidores en Instagram y 522 mil en TikTok.

Lee: Exacashore confiesa que es dependiente de la bebida y revela: “Dos hombres abusaron de mi”

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.