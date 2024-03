¡Survivor México inicia con una eliminada y pleitos! Toñita y Eli Varela se hacen de palabras

Este lunes comenzó la nueva temporada de ‘Survivor México’ en la que hubo inesperados movimientos.

Las primeras pruebas fueron para conseguir suministros siendo los ganadores los de la tribu Jaguar.

Sin embargo, los reclamos no tardaron en llegar y entre las tribus se reclamaron de jugar sucio por lesiones y robo en plenas pruebas, aunque todo se solucionó al ver los videos.

Nuevas tribus de Survivor México / Twitter

¿Quiénes están en las tribus de Survivor México?: Halcones y Jaguares

Tribu Halcón:

Beng Zeng (capitán)

Osky

Nico Vives

Eli Varela

Ceci Ponce

Toñita

Tigre Blanco

Edwin

María Guadalupe

Janette

Tribu Jaguar:

John Guts (capitán)

Manola Diez

Gaby Fernández

Matías Gruener

Lizbeth Rodríguez

Beni Falcón

Itzel Peniche

El Rasta

Esmeralda Zamora

Jean Carlo

Eli vs. Toñita en Survivor México

Una vez establecidas las tribus, los participantes llegaron a sus refugios y en el primer día ya hubo pleitos.

Eli Varela se desesperó por las quejas de Toñita al querer organizar a la tribu para hacer su refugio y lograr algo de comer ya que ellos no pudieron llevarse nada de los suministros al perder las pruebas y se hicieron de palabras.

Finalmente la tribu fue la única que pudo hacer fuego y mantenerse calentitos.

John Guts ya es el villano de Survivor México

Mientras tanto los Jaguares también tuvieron pleitos y el capitán señaló a Manola de conflictiva por dudar de algunos de sus compañeros por lo que ya la consideran para ir al exilio desde ahora una vez que ese castigo esté disponible.

En el exilio los concursantes pasan una noche sin refugio ni fuego ni comida y lejos de toda su tribu.

Según John la quiere seleccionar para que “se adapte” o sino se vaya.

Las actitudes del capitán de Jaguares ya dieron de qué hablar y en redes sociales lanzaron críticas contra él, además de que en las tribus ya comienzan a darse cuenta de su personalidad y no les está gustando.

Ceci Ponce se lesiona el hombro pero creen que fue un engaño

John continuó manipulando a su tribu y sembró la duda de que Ceci Ponce de los halcones realmente se haya lesionado en el juego por los suministros.

La ganadora de ‘La isla’ casi para el juego porque su hombro no le permitió seguir la prueba.

¿Quién fue eliminado el primer episodio de Survivor México?

En una dinámica inesperada, Warrior le dijo a los capitanes que debían encender el fuego de los participantes que no irían a un juego de extinción, mientras que los que tuvieran su antorcha apagada deberían ir a ese duelo donde uno sería eliminado ¡en el primer capítulo!

John Guts jugó con su equipo salvando primero a los hombres y siendo malvado con las mujeres al ver a quién salvaría. Finalmente, encendió el fuego de Manola mandando a Itzel al juego de extinción.

Sin embargo, el capitán dijo que se había confundido y pensó que Manola debía ir a ese juego de extinción, ofreciendo disculpas a Itzel por ponerla en esa posición.

Itzel fue eliminada por el error de John Guts / Twitter

Beng por su parte en Halcones mandó a extinción a Janette para que tuviera un duelo con Itzel y vieran quién de las dos sería eliminada.

Finalmente Itzel de Jaguares fue la eliminada en el primer capítulo de Survivor, algo que no había sucedido antes

No obstante en los avances del siguiente capítulo, los jaguares se dan cuenta que John en realidad no cometió una equivocación y eligió a propósito a Itzel y según lo que él mismo dijo, no busca hacer equipo, sino como es una competencia, ir de una vez contra ellos.