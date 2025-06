‘Sargento rap’, ¿de Survivor México a la cárcel? Tiene revés en el caso de violencia hacia su ex, Camy G

El fin de semana pasado se filtró que un juez ordenó casi 5 años de prisión para el cantante ‘Sargento rap’ por violencia familiar contra la conductora Camy G, con quien sostuvo una relación hace un par de años y con quien tuvoun hijo, del cual el participante de ‘Survivor México’ tampoco se hace responsable.

Ante esto, buscamos a una persona cercana a Camy G. Nos comentó que ella está tranquila de que por fin se haga justicia, pero que el miedo prevalece:

“Fue una verdadera montaña rusa para ella. Imagínense: Por un lado, la alegría de ver que todo ese esfuerzo, los sacrificios,las lágrimas, las noches de hablar con abogados hasta que amanecía, por fin rindieron frutos. Por el otro,el dolor de confirmar que no estaba loca, que todo lo que decía era verdad, que sí la violentaron”.

“Es un logro. Incluso un símbolo de esperanza para muchas, pero no por eso desaparece el miedo. Me dijo que lo que más le aterra es que ahora se enojen más y sí tomen represalias graves. Su peor pesadilla es que le quiten a su hijo, sabiendo cuánto él la necesita. Además, está la tristeza: Le arrebataron su maternidad, la metieron en un proceso judicial agotador, la violentaron y le robaron años de paz con su hijo. Nadie le va a devolver ese tiempo. Ese daño no se repara”.

Camy G se recupera de la violencia de su ex ‘Sargento Rap’

“Ella lleva 7 años intentando sanar del abuso de un psicópata narcisista. No es fácil y menos cuando el sistema la obliga a seguir atada a él por el tema de la coparentalidad, o porque sigue en juicio. Lo más duro es que, al principio, él se mostraba como alguien diferente, y cuando ella se dio cuenta de quién era realmente, ya estaba atrapada. Le destruyó la mente y el alma. La dejó con heridas que no se ven, pero que duelen como si fueran abiertas todos los días”.

Afirmó: “De novios ya había señales.Gritos, insultos, celos enfermizos, empujones, mucha violencia psicológica. Como pasa en estos casos, con el tiempo se le cayó la máscara. Él usaba la culpa para manipularla, y ella, con ese corazón enorme, creyó que podía ayudarlo, que cambiaría. Cuando por fin se dio cuenta de que no iba a hacerlo, ya la habia aislado de todo el mundo.La dejó sin ganas, llena de culpa,se sentía como si no valiera nada. Con una persona así no se vive, se sobrevive. Lo más fuerte es que muchas veces ni lo notas”.

Ya llevan mucho tiempo separados, pero nos aseguran que ‘Sargento rap’ siguió con sus maltratos: “Aun cuando logran ‘salir’, no es una salida real. Él siempre encuentra la manera de meterse, de controlar, de voltear todo, de vengarse”.

¿'Sargento rap’ dejará Survivor México para ir a prisión?

“Para él, estar en conflicto es lo normal. A ella le ayudó entender el tipo de abuso que vivió. Aprender sobre el perfil narcisista-psicopático. Meterse a terapia. Enfocarse en ella misma. El problema es que el sistema no te deja soltar del todo. Porque, si tienes hijes, te obligan a seguir en contacto con tu agresor. Incluso obligan a los menores a verlo, bajo amenazas de que, si no cumples, te los quitan”.

“Cuando ella entendió que él no cambiaría y que su hijo también estaba siendo violentado, fue cuando sacó fuerza de donde no tenía. Si no lo frenas, lo que haces es enseñarle a un niño que la violencia es normal, y eso ella no lo iba a permitir. Ahora es esperar a que lo detengan. Está en un reality show. Entonces podrían ir por él hasta allá. Tiempo al tiempo”, concluyó.

¿Quién es ‘Sargento Rap?

Saltó a la fama al participar en el reality show ‘Big brother’ en 2015.

Es cantante de rap y tiene más de 1 millón 200 mil seguidores en redes sociales.

Ha participado en el reality show ‘Survivor México’, en la segunda temporada (2021) y en la que se transmite actualmente.



¿Quién es Camy G?

Cantante uruguaya que llegó a México hace poco más de 5 años.

Se dio a conocer mediante sus redes sociales, donde comenzó a compartir su música desde 2016.

Tuvo una relación con el cantante ‘ Sargento rap’

Desde 2023 inició el proceso por violencia familiar.



