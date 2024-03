Héctor ’N’: Habría consecuencias en el juicio por las pruebas filtradas por Alexa Hoffman

Este fin de semana se viralizaran las fotos y vídeos filtrados por la misma Alexa Hoffman sobre las pruebas que las autoridades validaron en el proceso contra su padre, Héctor ’N’, con las que lo encontraron culpable de corrupción de menores, y lo condenaron a 10 años y seis meses de prisión. Ahora, se ha desatado una polémica al respecto debido a que el actor apeló la sentencia y deberá recibir una resolución por el cargo de abuso.

Es por ello que la abogada de Héctor ’N’ habló ante las cámaras de ‘Ventaneando’ y precisó que Alexa podría tener sanciones al divulgar este contenido.

Mira: Héctor ’N’: ¡Ahora son fotos! Alexa Hoffman muestra más pruebas contra su papá

Foto difuminada del regalo de Alexa contra su papá donde le menciona, “tú me enseñaste a no usar ropa” / Twitter

¿Por qué Alexa Hoffman sería sancionada?

Según Samara Ávila, abogada del actor, Alexa podría recibir una sanción por dar a conocer el contenido de la carpeta de investigación del juicio que aún está en curso pues todavía no se ha dado sentencia definitiva al amparo, lo que se espera que sea el 15 de marzo.

“Apenas acabamos de agotar la segunda instancia, todavía falta el amparo… Está prohibido filtrar este tipo de evidencia, cuando exhibes información, documentos, pruebas de la carpeta de investigación, de un juicio que todavía no concluye, hay una consecuencia lógica jurídica”, indicó la abogada.

Entérate: Caso Héctor ’N’: Daniela Parra reacciona a las pruebas de su hermana Alexa

Igualmente señaló que estas pruebas supuestamente perderían validez porque ya son “de dominio público”.

La defensa de Héctor ’N’ reacciona a los videos y fotos contra el actor

La abogada también se refirió a los videos y fotos que causaron revuelo en la opinión pública y dijo que en las supuestas pruebas se observa la convivencia entre el actor y sus hijas.

En uno de ellos donde Héctor ’N’ sostiene un álbum de fotos que le regala Alexa donde le dice: “Tú me enseñaste a no usar ropa” y se censura la fotografía que contiene; la abogada menciona: “La contraparte, la defensa de la Fiscalía, incluso, maliciosamente nombró a los archivos cuando los entregaron, con nombres totalmente confundibles que decían que la niña aparecía d3snud4 y cuando tú ves los videos no hay tal. Es el nombre que le pusieron para alertar a la Fiscalía”.

Checa: Alexa Hoffman comparte pruebas en video en contra de Héctor ’N’

Además, mencionó que lograron que se proyectara en el juicio los videos completos y sin editar como pretendían mostrarlos, es decir como se dieron a conocer en el programa ‘De primera mano’, lo que considera Daniela Parra como una manipulación debido a que en los videos completos se ve que el contexto es una convivencia de Héctor ’N’ con sus hijas como lo precisó la abogada.

“Se lograron proyectar en la sala de juicio los videos en su totalidad, para demostrar ante el juez que no era más que una convivencia familiar. Únicamente querían que se mostrara donde Héctor está hojeando el álbum”, precisó.