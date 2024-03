Caso Héctor ’N’: Daniela Parra reacciona a las pruebas de su hermana Alexa

Después de que Alexa Hoffman diera a conocer dos videos que fueron las pruebas que las autoridades determinaron como irrefutables para declarar culpable al actor Héctor ’N’ por corrupción de menores, la otra hija del actor, Daniela, quien se ha mostrado junto a él en todo momento, ya reaccionó.

A través de sus redes sociales, Daniela Parra se pronunció respecto a la difusión de las pruebas de Alexa cuando un seguidor en redes le cuestionó: “¿Cómo ves las pruebas?”, y ella respondió: “Tú dime”.

Desde ahí, Daniela se ha dedicado a repostear contenido que muestra los videos y de usuarios de redes sociales que dejan mensajes como: “Me preocupa más que Alexa Hoffman con tal de no perder, busque s3xual1zar recuerdos de su infancia a la fuerza. El daño que se está haciendo a sí misma y que le hace Ginny es inmenso. Vean los videos completos”, a lo que la hija de Héctor ’N’, quien ha estado a su lado incondicionalmente replicó: “Totalmente de acuerdo contigo”.

En los videos difundidos se ve cómo Alexa menciona que su padre le escribió en el glúteo: “Esta es mi tompi (pompi)”, junto a una flecha señalando la parte del cuerpo de la menor. En otro de ellos, Héctor ’N’ desenvuelve un regalo en el que Alexa le menciona: “Tú me enseñaste a no usar ropa”, junto a una fotografía que no se logra apreciar porque fue difuminada por privacidad de Alexa.

¿Qué dijo Héctor ’N’ de su próxima sentencia?

En una entrevista para el programa ‘Hoy’, Daniela contó que su padre recibió la decisión de tener una nueva sentencia en los próximos días, enojado y frustrado, luego de haber sido condenado a 10 años y 6 meses de prisión anteriormente y haber presentado una apelación.

“Estaba enojado; no está mal. No está derrotado, pero sí estaba muy enojado, muy frustrado, igual que yo. Teníamos el mismo sentimiento porque, aunque ya sabíamos que eso podía pasar, la verdad es que no nos lo esperábamos”, indicó.

Héctor ‘N’ se encuentra en prisión desde julio de 2021. / Facebook: Héctor Parra

El actor y Daniela esperaban que el resultado de esa audiencia fuera distinto y se redujera su condena, lo que no resultó, así que Daniela compartió que su padre está triste porque ya está más consciente de que “perdió a su hija”.

“Está muy enojado porque en el fondo de su corazón tenía la esperanza de que mi hermana reaccionara en algún momento o reaccionara con algo de lo que está pasando. Mi papá se quedó sin hija, o sea, ya lo sabía, pero con esto lo confirmó”, mencionó.

Por último, Daniela comentó que esta situación fue desencadenada por problemas económicos, Esto empezó por problemas económicos y avanzó hasta este momento, porque claro que “le están fabricando un delito a mi papá”, concluyó. No obstante, no se tiene información de que Alexa Hoffman esté pidiendo reparación económica del daño.

