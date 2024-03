Alexa Hoffman comparte pruebas en video en contra de Héctor ’N’

A una semana de que Héctor ’N’ reciba una nueva sentencia por los cargos de corrupción de menores, Alexa Hoffman ha compartido en exclusiva para ‘De primera mano’ pruebas en video que revelan el abuso s3*u4l y la corrupción de menores perpetrados por su padre, Héctor ’N’, cuando ella era menor de edad. Esto videos forman parte de la carpeta de investigación en curso contra el actor.

Durante la transmisión de ‘De primera mano’, el periodista Gustavo Adolfo Infante exhibió un par de videos proporcionados por Alexa Hoffman, los cuales son cruciales como evidencia contra Héctor Parra, quien actualmente cumple una condena de 10 años por corrupción de menores.

Alexa Hoffman comparte videos de Héctor ‘N’

En uno de los videos, se escucha a alguien comentar sarcásticamente sobre fotos familiares, mientras se señala un rayón que indica “esta es mi pompi”, acompañado de una flecha apuntando hacia esa parte del cuerpo de Alexa Hoffman. Ante este gesto, Héctor ‘N’ simplemente ríe, y más adelante, la joven menciona su estatura y muestra una película que alquiló en Blockbuster en aquel entonces.

Ginny Hoffman y Alexa Parra, en agosto de 2020, durante una conferencia de prensa que ofreció por el caso en contra de Hector N por abuso sexual en agravio de su hija. / Classos

En el segundo video, también compartido con ‘De primera mano’, se observa a la familia celebrando un intercambio de regalos navideños. Cuando llega el turno de Alexa Hoffman para entregar un álbum de fotos que ella misma hizo para su padre, se revela una fotografía en la que se lee: ‘Tú me enseñaste a no usar ropa’, causando consternación en la joven.

“Ay, qué padre, ¡mira!, álbum de recuerdos, ay, qué bonito, bravo, qué padre, que original, mira: ‘Tú me enseñaste a tomar Pepsi’, ‘Tú me enseñaste a sonreír’, qué bonito, uy qué maravilla. ‘Tú me enseñaste a divertirme’, ‘Tú me enseñaste a no usar ropa’. Ay qué bonito está”, es lo que se dice en el video.

Alexa Hoffman comparte video Héctor N en ‘DPM’ / Captura de pantalla

Gustavo Adolfo Infante señala que estas son solo algunas partes de la evidencia presentada por Alexa Hoffman, las cuales han sido fundamentales para la condena de Héctor ‘N’, quien está en prisión por corrupción de menores en el Reclusorio Oriente.

Ginny Hoffma y Alexa en marcha feminista 8M / Instagram: @ginnyhofman_

Examiga de Ginny Hoffman pide parar con el caso Héctor ‘N’

A través de redes sociales se hizo viral un video de una supuesta examiga de Ginny Hoffman de nombre Verónica Gutiérrez, quien explotó en contra de ella por el caso de Héctor N.

Verónica también le pidió a Ginny que detuviera las acusaciones en contra del papá de su hija: “Por favor, detén esto. Tú sabes perfectamente que esto es una verdadera mentira. Tú sabes que Héctor no es culpable de esto. ¿Por qué sigues todavía ocasionando problemas, por qué sigues con una farsa así? Ya te estás dando cuenta de que la gente se está dando cuenta de tu mentira. Detenla de una vez por todas. Ya se te cayó el teatro”.

