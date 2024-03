Héctor ’N’: ¡Ahora son fotos! Alexa Hoffman muestra más pruebas contra su papá

Héctor ’N’ fue detenido en junio de 2021 por las acusaciones de su hija Alexa Hoffman en su contra por presunto abuso. El actor fue sentenciado a finales de 2023 a 10 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores.

Sin embargo, recientemente se realizó una audiencia de apelación en la que Daniela Parra, otra hija de Héctor ’N’, estaba esperando que la condena de su padre se redujera, algo que no ocurrió sino al contrario, las autoridades determinaron que volverán a dictar sentencia el próximo 15 de marzo considerando el delito de abuso s3xu4l, mismo del que dijeron, no debió ser absuelto.

Es así que en el marco del Día Internacional de la Mujer, Alexa facilitó unas pruebas que la autoridad determinó como irrefutable para culpar a Héctor ’N’ de corrupción de menores.

Mira: Alexa Hoffman comparte pruebas en video en contra de Héctor ’N’

Alexa acudió a marchar tras filtrar las pruebas contra su padre / Twitter

¿Cuáles son las pruebas de Alexa en contra de su papá, Héctor ’N’?

En el programa ‘De primera mano’ se presentaron dos videos, uno en el que se muestra a Alexa conviviendo con su papá mostrando algunos momentos de su vida en ese momento hasta que comenta que su papá le escribió, “esta es mi tompi (pompi)”, en el glúteo.

Puedes ver: Ginny Hoffman, madre Alexa manda fuerte mensaje tras la filtración de videos del caso Héctor ‘N’

En el otro video se muestra a Alexa con Daniela intercambiando regalos; uno de ellos era un álbum de fotos en el que Hoffman le dijo a su papá “me enseñaste a no usar ropa” junto a una fotografía que no se alcanza a apreciar por la privacidad de Alexa.

Foto difuminada del regalo de Alexa contra su papá donde le menciona, “tú me enseñaste a no usar ropa” / Twitter

Posteriormente, el programa mostró más pruebas, esta vez se tratan de fotografías en las que Héctor ’N’ aparece junto a Alexa en la alberca. Esto junto a un video de la primera audiencia del caso donde el actor niega que se metiera a la alberca con sus hijas porque no le gusta el sol, lo que sería contradictorio con las imágenes presentadas en las que se les ve juntos en la piscina. “Son totalmente falsos (los hechos de los que se le acusan) nunca, nunca jamás en mi vida he usado un traje de baño, nunca he dormido desnudo, ni en mi casa estando presentes mis hijas ni en Cuernavaca. Otro punto es, yo nunca me he metido a la alberca, yo no me metí a la alberca porque no me gusta, porque el sol me hace mucho daño, tengo que estar siempre con ropa y gorra. Entonces, yo estaba a la orilla de la alberca”, se le escucha decir a Héctor ’N’.

Checa: Caso Héctor ’N’: Daniela Parra reacciona a las pruebas de su hermana Alexa

El actor dijo en la audiencia que nunca se había metido a una alberca ni usado un traje de baño, pero en esta fotografía está en una piscina con Alexa / Twitter

Además, hay una fotografía donde Alexa y Héctor ’N’ estaban completamente tapados con una cobija solo dejando afuera sus rostros. La imagen fue tomada por Daniela Parra porque fue una selfie aunque a ella no se le ve con la misma cobija y se le ve con ropa. Según las acusaciones de Alexa en ese momento ambos se encontraban sin nada abajo de la cobija porque refiere que en ocasiones se bañaban juntos. Además de que menciona en sus acusaciones que en una ‘mini laptop’ que le prestaba a su papá se encontró con una foto de sus partes íntimas, mismas que comenta sí eran de él porque lo había visto antes cuando se bañaban juntos.

Alexa dice que abajo de las cobijas no tenían nada aunque esto no se puede comprobar / Twitter

Daniela Parra dice que está descontextualizado

La reacción de Daniela Parra a los videos y fotos es que lo que está haciendo Alexa es ilegal porque aún están en juicio y a decir de ella parece que a Alexa y Ginny “no les importó” eso para difundirlos.

Daniela refiere también que las pruebas deberían salir completas y considera que están “descontextualizados” los videos en los que muestran “lo que les conviene”.

Además, menciona que ella estaba en algunas de esas situaciones de los videos mostrados y que si hubiera sido como Alexa menciona, ella no hubiera dejado que nadie la tocara. “A la gente se le olvida que yo también viví en esa casa. Conozco no solo a mi papá, también a Alexa y a su mamá y por eso estoy aquí”, comentó en una reciente entrevista.