¿Romance en Survivor? Hubo besos entre participantes y un crush que podría causar los celos de exintegrante

Julieta Grajales rompe el silencio sobre su paso por Survivor México: Héroes y villanos y revela los romances y desilusiones que vivió en el reality. En exclusiva para TVNotas, la actriz nos contó cómo surgió una inesperada conexión con John Guts, exnovio de Brenda Zambrano, con quien curiosamente Julieta tuvo desencuentros en La isla y también nos dice si tiene un interés amoroso por Aranza Carreiro, quien fue novia de Ximena Duggan y no terminaron bien.

John Guts y Julieta Grajales, Survivor México

“Nos dimos unos besos”: Julieta Grajales revela el otro lado de John Guts

“No supe (que Brenda y John eran exes) hasta después de que (John y yo) nos dimos unos besos. Con Brenda, cuando se calmaron las aguas (de La isla), creo que habló bien de mí. No me la he topado, pero cero resentimientos tengo con ella”.

Sobre cómo se dio el acercamiento con John nos contó que conoció a un John muy distinto al que se ve en televisión: “Antes de entrar al reality, nos ponen a todos en un hotel en el que nos conocemos; llegó un día después y vi que se me acercaba mucho, quería hablar conmigo y yo estaba con mucha cautela porque nunca había visto Survivor; tenía mis emociones encontradas con ese programa después de que no me dejaron entrar, pero cuando entré, mi familia me dijo, ‘ten cuidado con John, por favor’, pero es un hombre muy encantador, inteligente, tiene mucha labia, es muy atento, detallista y dije: ‘Órale, qué interesante que me dicen que tenga cuidado con este ser encantador’. Nos echamos unos drinks, conectamos, platicamos de cosas profundas. En ese momento me mostró su luminosidad porque hablaba de Dios y de cosas espirituales. Me dijo: ‘Te invito a Europa, me encantaría conocerte más, que estuviéramos juntos’; le dije: ‘Nos acabamos de conocer, vamos a entrar a un reality en el que no tengo ni idea qué va a pasar’”.

John Guts, Brenda Zambrano y Julieta Grajales

Julieta ya no quiere nada con John: “Creo que tiene algo con las mujeres”

Al conocer quién era realmente el villano del programa, las ilusiones de tener algo en serio se desvanecieron: “Al John que conocí dentro del reality fue otro personaje, toda su sombra. Sí me dijo que iba a hacer un personaje, pero no voy a estar con una persona que adentro me trate mal, que después se justifique que hará el personaje y después quiera irse de viaje conmigo. No me gustó, ¿con qué confianza voy a conocerlo fuera de aquí? No me gustaban sus valores. Desde ahí yo dije: ‘Bye’”.

Julieta expresó que una conexión entre ellos después del reality queda completamente descartada: “Creo que tiene algo con las mujeres que se defienden, le gusta llevar la batuta y yo soy una mujer fuerte, a mí no me gusta que me dirija nadie, cuando siento que me quieren imponer y me quieren someter de alguna manera esos roles de ‘yo soy el hombre y tú la mujer y entonces tú te sometes a lo que yo diga’ pues no soy ese tipo de mujer”.

Julieta Grajales y Aranza Carreiro

¿Aranza y Julieta podrían tener un romance tras Survivor?: “Creo que sí conectamos… estoy abierta al amor”

A diferencia de lo sucedido con John, Julieta admitió su interés en conocer más a Aranza Carreiro del equipo de ‘Héroes’ con quien los seguidores del programa la relacionaron amorosamente en redes sociales como una ilusión llamándolas ‘Julianza’ por la fusión de sus nombres.

“Me encantaría saber qué piensa Aranza. Yo podría decir mil cosas, pero qué vergüenza que yo diga algo y ella ni por aquí (se imagina)”, dijo cautelosa pero ilusionada de poder conocer a la ex de Ximena Duggan.

Nos dijo qué es lo que más le gusta de ella: “Aranza me parece una mujer fuerte, interesante, inteligente. Me hubiera gustado conocerla más y haber estado en el mismo equipo, creo que hubiéramos hecho buena mancuerna, porque yo creo que sí conectamos”.

“Sí me gustaría conocerla, de hecho seguro la voy a buscar, y echar chisme de qué pasó. De eso a que pase algo, no lo sé, tendríamos que ver qué, pero yo estoy abierta al amor a pasarla bien. La vida es un instante y hay que aprovechar los momentos bonitos”.

Admitió que la actriz fue una motivación para permanecer en el juego: “Cuando estás en un reality te sostienes de una fantasía, está tan rudo lo que se vive allá adentro, que sí decía, ‘qué padre ver a Aranza’. Me agarré de eso bonito. Nos hablábamos de vez en cuando y nos abrazábamos en momentos de competencia que no sacaron (en televisión). Me parece una súper mujer, nada más que no la he conocido más allá”.

¿Duggan, una ex tóxica? Julieta dice si le preocupa

Recordemos que Aranza y Duggan se conocieron y enamoraron durante la temporada anterior de Survivor y decidieron darse una oportunidad aunque Ximena tenía novia y tuvo que terminar con ella para estar con Aranza. Tras unos meses de romance, la relación no prosperó. En TVNotas te contamos que terminaron por celos y que su relación fue más tóxica de lo que se pudo ver en redes sociales.

A reserva de que Aranza diga si le gustaría conocer a Julieta Grajales en plan amoroso al salir del reality, la actriz de La jefa dijo sobre Duggan: “Me enteré cuando estuvo saliendo con Duggan, pero yo no sabía que (a Ara) le gustaban las mujeres. (Cuando terminaron) tuve la conversación con ella de preguntarle porque yo sabía que según esto ya no quería saber nada de mujeres”.

“Qué hue... esas relaciones tóxicas, llenas de ego, de nada más querer figurar y lastimar a las personas. Soy una mujer que pues nunca he hablado mal de mis exparejas, soy una dama en ese sentido. Lo pasado, pisado; también yo tengo mi pasado y hay gente que sí se puede llegar a sentir inseguro por mi personalidad. Hay hombres que se han sentido muy inseguros de estar conmigo”.

Aranza y Duggan

“A Duggan la vi en un programa y súper buena onda, creo que está en una relación. Me preguntaron de Aranza y dije: ‘No ha pasado nada, nunca hubo algo directo’. El hecho de que me llegue a gustar una persona no significa nada porque tiene que haber un pimponeo y hasta que no realmente conectes con alguien, no se sabe”. Y en caso de que Aranza mostrara un interés mutuo, Julieta es sincera: “Sí accedería (a estar con ella) porque creo que tenemos cosas en común” aunque tampoco tiene problema en un caso distinto: “Por lo menos como una súper buena amistad, sí”.

“Soy muy respetuosa en ese sentido, no ando por la vida buscando a ver a quién me ligo, pero soy muy abierta con mi sexualidad, mi erotismo. Simplemente quiero pasármela bien y esto no depende de si es hombre o mujer, si conecto voy a dar el siguiente paso en entrar a una relación... estoy en una búsqueda de un trabajo interior. Cuando conozco a alguien y veo que le falta también esa parte y que a lo mejor yo ya pasé ciertas cosas y esa persona no, prefiero no entrarle porque sé que va a ser contraproducente para mí, ¿para qué me meto en una relación que sé que va a ser caótica?”

“Es lo que pasa en los realities, hay mucha fantasía. Es parte de la naturaleza humana. Luego suceden esos amores nada más en el reality. Creo que eso es lo que pasó con Duggan y con Aranza. Es un mundito en el que no existen distracciones y ya cuando sales pues ya es la realidad, tienes que conocer a la persona y no es tan fácil”, concluyó diciendo también que espera que Aranza sea la ganadora de esta edición de Survivor.