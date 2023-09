Ximena Duggan confirma su relación con Aranza Carreiro y desata polémica por supuesta infidelidad

Ximena Duggan y Aranza Carreiro se conocieron en Survivor México 2023.

A un mes de haber culminado la cuarta temporada de Survivor México, Ximena Duggan sorprende a todos al confirmar su noviazgo con Aranza Carreiro, quien fue una de las finalistas de la más reciente edición del reality.

Mediante redes sociales, Duggan compartió un romántico mensaje donde deja entrever que, pese a no llevarse el gran premio del concurso, definitivamente ganó algo mucho más importante con su compañía.

“Aranza, solo tú y yo entendemos, solo tú y yo sabemos. Entendí a que llegue a Survivor y definitivamente llegue a ganar, te conocí y eres el premio más grande. Gracias por tanto. Sí, compas, estamos juntas” Ximena Duggan, redes sociales

Pese a que el anuncio alegró a muchos de sus fanáticos, algunos no evitaron recordar que Ximena tenía una relación con Karina Canchola, justo antes de entrar a la nueva edición del concurso.

Incluso, “revivieron” una videollamada que ella tuvo con Cachola durante su estancia en el reality, en donde le decía lo mucho que la amaba. Debido a esto, muchas personas afirmaron que Ximena le fue infiel a su entonces novia con Aranza, quien le “advirtieron” que también “la engañarían con el tiempo”.

“Hubiera aprovechado para decirle que sentía algo por Aranza”, “Que se cuide Aranza, le van a hacer lo mismo”, “Desde allí ya estaba el cuerno”, “Todavía que la apoyó en el reality y le hacen eso”, “Se conseguirá alguien mejor”, “Duggan no sabe amar de verdad”, se podía leer en algunos comentarios.

Duggan ha sido muy criticada por iniciar una relación con Aranza Carreiro. / Instagram: @ximeduggan

Ximena Duggan y Aranza Carreiro rompen el silencio

En medio de toda la polémica por el anuncio de su relación, Ximena Duggan y Aranza Carreiro realizaron una transmisión en vivo para aclarar el tema de la supuesta infidelidad a Karina Canchola.

Aunque Duggan reconoció que sí tenía un noviazgo previo a entrar al show, dijo que las cosas entre ella y su entonces pareja ya no estaban bien: “Muchas veces lo platicamos ella y yo, ya no existía esa llama que existe en el amor. Tal vez sí la c4gu3, pero yo hice mucho para salvar esa relación”, dijo.

Asimismo, aseguró que intentó evitar sus sentimientos hacia Aranza, pues no quería “fallarle” a su pareja, pero al final no pudo. Por su parte, Carreiro respaldó lo dicho por su ahora novia y mencionó que el inicio de su relación no fue nada fácil.

“Fue una situación complicada. Cuando se pudo, se habló y al final se dio. Ustedes pueden tener su opinión y así, pero ustedes no saben todo el merequetengue. Tratamos de hacerlo de la mejor manera. Somos seres humanos y no somos perfectas”, indicó.

Hasta el momento, Karina Canchola no se ha pronunciado ante las declaraciones de Ximena Duggan. Sin embargo, muchos internautas han llenado sus redes sociales con mensajes de apoyo.

Karina Canchola no ha dado declaraciones sobre lo dicho por Ximena Duggan / Instagram: @Karinacanar

