Temach se le va con todo a Fabiola Martínez por chats con Escorpión dorado y ella no se queda callada

La conversación que ha estado en tendencia en los últimos días entre el “Escorpión dorado”, su esposa Dana Arizu, y la conductora Fabiola Martínez no para. Tras la entrevista que concedió Fabiola a Adrián Marcelo hace unas semanas en la que dio su versión de la relación que tuvo con Alex Montiel hace dos años, a espaldas de su esposa, él salió con un mensaje en el que intentó dar una explicación para cerrar el tema y minimizó su historia. Ante ello, Fabiola reviró con pantallazos, audios e imágenes para asegurarse de que quedara claro que la relación entre ellos había sido mucho más que lo que quiso reconocer el influencer.

Como si no hiciera falta más picante, ahora se subió a los dimes y diretes el polémico Temach, el youtuber polémico experto en discursos incendiarios sobre relaciones y “la verdadera masculinidad”. ¿Su opinión? Tan provocadora como siempre, echándole más leña al fuego de este ya ardiente drama. ¿Qué sigue en esta telenovela digital? Aquí te lo contamos todo.

El Temach arremete contra Fabiola Martínez / Especial

¿Por qué el Temach arremetió contra Fabiola Martínez?

El autodenominado “coach de hombres”, “Temach”, opinó a través de sus redes, de un video, donde lanzó duras críticas contra la influencer, Fabiola Martínez, quien sostuvo una relación extramarital con Alex Montiel y la acusó de buscar fama a costa del ‘Escorpión dorado': “Esta señora Fabiola, no sabe lo ridicula que se ve, ella cree que se ve empoderada y luchona. Y en realidad, se ve ridiculo, ahí enseñando...”

Además de lanzar comentarios misóginos en contra de la modelo, el “Temach”, arremetió diciendo que el mostrar las evidencias solamente era para recaudar likes y dinero, de esa manera se “colgarían” de la fama; y que por ende, los hombres ya no eran románticos.

Sus seguidores lo aplaudieron, pero los comentarios no tardaron en dividirse. Mientras algunos aplaudían su “valentía” por defensor a Montiel, otros lo acusaron de meterse en un conflicto que no le pertenece y de usar la polémica para ganar visibilidad.

el Temach habló sobre Fabiola Martínez / Instagram

¿Qué dijo Fabiola Martínez sobre los mensajes con el “Escorpión dorado”?

Hace unos días, en un video que rápidamente se viralizó, la conductora, Fabiola Martínez explicó que compartió los mensajes privados de su relación de hace tiempo con Montiel como una forma de poner un alto a la manipulación emocional de la que, asegura, fue víctima. “Él me hizo creer cosas. Me pidió silencio, y luego se desentendió como si nada hubiera pasado. Esa no es una relación abierta. Eso es jugar con las personas”, afirmó.

En el material difundido se escuchan audios donde Alex Montiel le expresa cariño, además de imágenes que parecen contradecir su versión pública de que solo se vio “cuatro veces”. La revelación prendió fuego a las redes, donde muchos usuarios comenzaron a cuestionar la autenticidad del discurso del youtuber.

Fabiola Martínez exhibe pruebas de romance con Alex Montiel / IG: @alexmonthy / @bellafaby

¿Quién es el “Temach” y por qué genera tanta controversia en redes?

Luis Calleja, mejor conocido como el “Temach” es un creador de contenido mexicano que ha construido una identidad digital alrededor de consejos sobre relaciones amorosas y “desarrollo masculino”. Sus mensajes están dirigidos principalmente a hombres jóvenes a quienes invita a “no arrastrarse” por las mujeres y a “enfocarse en su valor personal”. Bajo un tono didáctico, el Temach ofrece una narrativa en la que los hombres deben recuperar el control emocional y económico para “poner límites” y evitar caer en relaciones que él considera desiguales o manipuladoras.

Sin embargo, su contenido ha desatado múltiples críticas por parte de feministas, activistas e incluso expertos en salud mental, quienes lo acusan de promover un discurso misógino y simplista que perpetúa estereotipos de género nocivos. Para sus detractores, el “Temach” se presenta como un guía espiritual para hombres desorientados, pero en realidad valida comportamientos machistas bajo el disfraz de “autoayuda”.

