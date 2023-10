Duggan terminó a su ex para iniciar su romance con Aranza al enamorarse en Survivor

Hablamos en exclusiva con Ximena Duggan, quien nos contó su historia de amor con su excompañera de Survivor México 2023, Aranza Carreiro.

“Entré al reality con pareja. Llevábamos casi siete años juntas. Habíamos entrado en la monotonía. Y de pronto conocí a Aranza”. Entonces empezó a dudar sobre su relación: “Aranza me movió mis sentimientos por completo. Pensé: ‘No quiero sentir nada por nadie. Tengo a mi novia afuera’. Entonces comencé a sentir dudas existenciales”.

La atleta nos narró: “Con el paso del tiempo me di cuenta de que la admiraba mucho. Tiene una forma de pensar sobre la vida muy bonita. No se toma nada personal. Es una chica guapa. Además, compite muy padre”.

Aunque Duggan trató de evadir sus sentimientos hacia Aranza, la exparticipante explicó: “Sentía una vibra muy diferente de Aranza hacia mí. Pero creí que estaba loca. Un día me dijo: ‘Te extraño y me gustaría hablar contigo’. No nos permitían hablar entre tribus, así que me quedé con la duda por muchas semanas”.

“Luego vino la fusión de los equipos. Fue cuando la vi llegar guapísima y me morí al verla. Me contuve mucho para hablarle. Llegó un día en el que me confesó que le gustaba y que quería esperar a que saliéramos para decirme todas las cosas lindas que sentía por mí. Estuve de acuerdo. Porque yo primero tenía que terminar mi relación anterior”.

Duggan expresó: “Después de haberme dicho que le gustaba, me movió mi mundo 180 grados. Me puse nerviosa. Nunca había sentido algo tan fuerte por alguien desde que estuve con mi exnovia. Estuvo muy raro vivir bajo la luna y las estrellas y no poder tener algo con la persona que te mueve todo”.

Duggan y Aranza se enamoraron en Survivor / Instagram

Al salir del reality, llamó a su exnovia para confesarle que ya no sentía lo mismo por ella. “Le escribí a mi exnovia. Ella ya había recibido muchos chismes sobre nosotras. Le pedí que nos viéramos en persona para hablarlo, pero ella no quiso. Teníamos cuatro meses sin vernos. Me dijo que era mucho más sencillo hacerlo por teléfono. Le dije que no había sido mi intención que las cosas pasaran de esa forma. Le confesé que ya no sentía lo mismo y que quería darme la oportunidad con Aranza. Lo entendió. Nos deseamos lo mejor la una a la otra”.

Duggan recibió muchas críticas en redes al confirmarse la relación con Aranza y al respecto nos dice: “La gente me cuestionaba por qué tenía novia tan rápido, si acababa de terminar una relación. Pero nadie sabe lo que vivimos allá adentro. En el corazón no se manda. Estoy tranquila, porque Aranza y yo respetamos la relación que tenía con mi exnovia. Las cosas se hicieron bien”.

Finalmente, Ximena aclaró que no han pensado en boda, ya que todavía se encuentran en el enamoramiento. “El único plan que tenemos como pareja es viajar a Europa. Me encantaría que viviéramos en el mismo lugar”, finalizó.