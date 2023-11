Carlos Ferro, ex de Aranza Carreiro reacciona a la nueva relación de la actriz con otra mujer; le reclama

El actor Carlos Ferro se enteró en plena alfombra roja de una reconocida marca, que su ex, Aranza Carreiro está saliendo con otra mujer.

La prensa le cuestionó su opinión acerca del romance de su exnovia con Ximena Duggan, pero el actor de Caer en tentación no estaba enterado del romance de Aranza, siendo que esta es la primera relación de la actriz con una persona de su mismo sexo.

Carlos no disimuló la sorpresa que esto le causó, pero le expresó su apoyo: “Wow, qué padre, qué increíble, me encanta. No me ha dicho nada”, fueron sus palabras al enterarse del romance de la actriz con la estrella de realities de TV Azteca.

¿Carlos Ferro apoya que su ex pareja Aranza tenga ahora una relación sentimental con Duggan?😲👀✨ 📺#VLA 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢➡️ https://t.co/gQ6ToBhlaQ #MiAntojitoEs pic.twitter.com/VP21Pib0Yc — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 16, 2023

Incluso aprovechó para hacerle un pequeño reclamo a la actriz y dijo: “¡Oye! No me has dicho nada, Aranza”.

Pero continuó expresando el cariño que le tiene a ella y a su familia, por lo que le mandó los mejores deseos: “Yo quiero muchísimo a Aranza y es una persona que conozco desde hace tiempo, a ella, a sus hermanas y que esté feliz es maravilloso”, indicó.

No se saben muchos detalles sobre la relación que tuvieron Carlos y Aranza, pero la actriz que tiene una hermana gemela se enamoró de Duggan en las playas de Survivor México cuando decidió regresar al reality por una revancha.

Duggan fue criticada por su nuevo noviazgo con Aranza / Instagram:@ximeduggan

Al salir del programa confirmaron su romance y aunque Duggan fue criticada porque tenía novia, hizo frente diciendo que se enamoró perdidamente de Aranza y por su ex ya no sentía nada.

La pareja contó a TVNotas que quieren ir poco a poco en su relación, pero ya estaban planeando hacer un viaje juntas.

En redes sociales Aranza y Duggan se han convertido una de las parejas LGBT favoritas de los internautas.

Duggan ya quiere vivir junto a Aranza, pero por ahora tienen planeado irse de viaje / Instagram

Por otra parte, Carlos Ferro se encuentra soltero, pero fue relacionado con la cantante María León, quien generó especulaciones sobre sus preferencias, rumorándose que es bisexual al confesar que tenía un crush con la cantante Beyoncé y desde ahí defendiera el hecho de que todas las personas tienen la capacidad de elegir si les gusta el helado de fresa o de chocolate, haciendo una analogía sobre el tema.

Finalmente, María expresó en Ventaneando en 2019: “Yo me enamoro a partir de la admiración, y no es necesariamente que haya tenido un deseo sexual. Para mí es una mujer empoderada. Si a la gente le interesa saber: no soy bisexual, pero no me ofende que me lo digan”.