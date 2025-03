¡De la ficción a la vida real! Carlos Ferro se enamoró durante la grabación de un proyecto ¿De quién fue?

Carlos Mauricio Ferro Fernández, más conocido en la industria artística solo como Carlos Ferro, sorprendió a todos sus fans al revelar que sí se llegó a enamorar mientras grababa una telenovela.

Para nadie es un secreto que diversas celebridades se han enamorado durante el rodaje de algún proyecto. Algunas parejas como la de Angelique Boyer y Sebastián Rulli han prosperado y siguen juntos hasta ahora, mientras que otras como Isabella Castillo y Matías Novoa terminaron separándose con el tiempo.

Sin importar el final, los romances de novela que pasan a la vida real causan mucha emoción entre los fans, por lo que la confesión de Carlos Ferro dio mucho de qué hablar.

Durante una reciente entrevista para ‘De primera mano’, el actor explicó que “muchas cosas pueden suceder” en el rodaje de algún proyecto. Tal como olvidar el texto o sentirse atraído por una actriz mientras hacen escenas románticas.

Sobre esto último, admitió que, pese a que siempre ha sido muy profesional, hubo varias ocasiones que sí se llegó a “enamorar” de una colega durante el rodaje de algún proyecto.

“Cualquier proyecto es muy profesional. Las producciones son super profesionales con eso (escenas de besos) y nos cuidan mucho a los actores. Sí (me he enamorado dentro de un proyecto). Cuando comencé, sí me enamoré de varias compañeras”