Aranza y Duggan terminaron su romance; Ximena había dejado a su ex por ella ¿acabaron mal?

En septiembre de 2023, Aranza Carreiro y Ximena Duggan, ambas exparticipantes del reality de TV Azteca, ‘Survivor Mexico’, confirmaron su romance luego de rumores al salir del programa en el que se conocieron y se enamoraron cuando Duggan tenía novia.

Al confirmar su relación, Duggan confesó a TVNotas que había terminado a su ex para iniciar su romance con Aranza de la mejor manera y que no fue algo que planearan sino que “en el amor no se manda”.

Por su parte, Aranza confesó que era la primera vez que tenía una relación con una mujer.

Pero cuatro meses después, Aranza anunció que terminaron su romance.

Puedes ver: Así reaccionó Ferka a la eliminación de Christian Estrada de ‘La casa de los famosos’

Aunque Duggan ya quería vivir con Aranza, prefirieron esperar y hacer más planes juntas antes de dar ese paso / Instagram

Aranza anuncia su ruptura y Duggan elimina todo rastro

A través de una publicación de Instagram, Aranza escribió un agradecimiento para su ahora ex, “bien dicen que la vida es un tren y fue hermoso compartir contigo varias estaciones, por ahora nuestros caminos tomarán vías distintas pero agradezco mucho todo lo que vivimos. Que tu vida esté llena de mucha luz y cosas bien chidas. Solo me queda decirte gracias”.

Sin embargo, al parecer las cosas no terminaron bien entre ellas pues Duggan por el contrario ya borró todas las fotos con Aranza y ha colocado indirectas en sus redes sociales sobre nuevos comienzos.

Mira: Hijo de Rafa del Villar se encuentra en terapia intensiva; esto es todo lo que se sabe

¿Por qué terminaron Duggan y Aranza?

Aunque no se saben más detalles de su ruptura, esta ya se estaba rumorando desde hace unas semanas y ahora que Aranza lo confirmó, internautas han dejado opiniones al respecto.

“Yo creo que Duggan es bastante intensa y tóxica y por eso no dura con nadie. Ya solo le falta volver con la ex por enésima vez”, “expliquen ahora la ruptura, no nos pueden dejar así”, “Aranza, eres una buena chica, la otra se ve que no sabe lo que quiere, hasta quitó las fotos contigo”, “¿ya les llegó el karma?”, “hablen mucho, ojalá y puedan solucionarlo”, escribieron.

Checa: Novia de José Eduardo Derbez, presume su pancita de embarazada ¡por primera vez!