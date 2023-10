La isla: Brenda Zambrano revela que sí había una enemistad con Julieta: “Estuve a nada de partirle su madr#”

Hablamos en exclusiva con Brenda Zambrano. Nos narró su experiencia en La isla y lo complicado que fue para ella participar en el reality. Incluso estuvo a punto de abandonar el show.

“Fue una experiencia increíble. La producción y TV Azteca me trataron súper bien. Lo más complicado fue estar en otro país. Estar lejos de tu familia es preocupante, por si pasaba algo, estando al otro lado del mundo”.

“Recuerdo que la primera semana estuve a punto de tirar la toalla. Me decía que no tenía ninguna necesidad de estar ahí. Pero poco a poco me fui adaptando. Me dio un ataque de ansiedad y pensé en salirme, pero no me dejaron ir. Me dieron una pequeña terapia y continué. La producción se portó increíble conmigo”.

Dejó en claro que volvería a competir en un proyecto con el mismo concepto. Resaltó que César Doroteo y Gualy Cárdenas fueron con quienes tuvo mejor química en el equipo de los ‘Intensos’.

La isla Turquía dio a conocer dos particpantes / Instagram: @islareality

“Me encantó la experiencia. La repetiría una y mil veces. Es un proyecto súper completo. Desde superación personal, enfrentarte a tus miedos, hasta crecer mucho como persona”.

“Debo confesar que estar en el equipo naranja fue lo peor. Nunca ganamos (rie). Sin embargo, en el equipo me llevaba muy bien con todos. Bueno, menos con Julieta, porque tuvimos algunos roces. Pero con Gualy y César tuve una química increíble”.

Aprovechó la ocasión para explicar cómo comenzó la amistad y al mismo tiempo la rivalidad con Julieta Grajales.

“Al equipo no le caía bien Julieta. Me di la oportunidad de estar con ella, por mi experiencia en realities pasados. También llegué a sentirme rechazada. Quise empatizar con ella. Pero después recordé que también era un juego de estrategias y yo quería durar en La Isla. No podía echarme al equipo encima por defender a Julieta. Tenía que seguir facturando (risas)”.

“Julieta es perrita. Picaba mucho al equipo. Cuando salió su verdadera personalidad fue increíble. Pudimos dar contenido. Creo que ella y yo fuimos parte esencial de este proyecto. Les levantamos el evento (rie). Si no hubieran pasado esos enfrentamientos entre nosotras, habría sido aburrido”.

Los sentenciados tuvieron que enfrentar la última batalla con el apoyo de uno de los integrantes de su equipo. / Twitter: @islarealyty

De igual forma, señaló que estuvo a punto de llegar a golpes con Grajales. “Siento que Julieta es como yo. Veo cosas similares entre las dos. Si la jodes te va a joder. Por eso siento que al final nos empezamos a llevar bien. Tenemos muchas cosas en común”.

“Sin embargo, hay temas que no se tocan en el juego. Meterse con temas personales ya no estaba padre. Siempre he considerado que los reclamos son dentro del show. No se deben meter asuntos privados. Aparte, Julieta inventaba cosas. Eso a mí ya no me gustó. Estuve a nada de partirle su madr3. Gracias a Dios no pasó. Sé que queria sacarme de mis casillas y no lo permití. Soy una mujer con un carácter fuerte. Sé hasta dónde puedo llegar. Conozco mis límites”.

También dijo que tuvo la oportunidad de arreglar las cosas con Julieta y cómo se sintió cuando llegó al equipo de los ‘Rebeldes’. “El que me haya sacado Julieta no me dio en mi ego. De hecho, fue súper padre salir con ella. Es una gran competidora. Con ella ya arreglé mis problemas”, concluyó.

