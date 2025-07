‘Chespirito: Sin querer queriendo’: ¿Qué pasará en el capítulo 7 y cuándo se estrena?

Ya solo faltan dos capítulos para que se termine ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la serie que narra la vida y legado de Roberto Gómez Bolaños. Con diversos saltos en el tiempo, cada episodio cuenta desde la infancia del cómico hasta los problemas que tuvo tanto en el trabajo como en su matrimonio con Graciela Fernández, su primera esposa.

Como se sabe, en dicho proyecto, producido por Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’, no se menciona directamente a Carlos Villagrán o a Florinda Meza. No obstante, se hace referencia a ellos con los personajes de Marcos Barragán y Margarita Ruiz.

Desde su lanzamiento, la serie de HBO Max ha sido sumamente polémica, principalmente para Florinda, viuda de Gómez Bolaños, pues su personaje es representado como una persona controladora y egoísta.

Chespirito: Sin querer queriendo / Redes sociales

¿Qué pasó el capítulo 6 de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

En el capitulo 6 de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ se hace más evidente la fractura en la relación de Roberto Gómez Bolaños y su esposa Graciela Fernández. El escritor comienza a faltar a eventos familiares y hasta deja de ir a su casa en varias ocasiones.

Por otro lado, se muestra que María Antonieta de las Nieves renuncia a ‘El Chavo del 8’, argumentando que no quería ser encasillada. Si bien con el tiempo regresa, se da cuenta que las cosas han cambiado, pues Margarita Ruiz está más involucrada en la producción.

Otra de las cosas que más llamó la atención es que se ve un poco del romance y ruptura entre Marcos Barragán y Margarita (personajes que representan a Carlos Villagrán y Florinda Meza), así como también se muestra el comienzo del conflicto entre ‘Chespirito’ y Barragán por el personaje de ‘Quico’.

Al final del episodio, se observa a Graciela llegando tarde a un evento en honor a su esposo. Antes de entrar al recinto, ve un acercamiento romántico entre ‘Chespirito’ y Margarita, por lo que decide irse del lugar sin decir nada. Si bien el comediante se percata y quiere seguirla, Margarita le dice: “Debes mirar al futuro, no al pasado”.

Chespirito: Sin querer queriendo / Redes sociales

¿Qué pasará en el capítulo 7 de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

Por lo que se puede ver en el avance del capítulo 7 de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, el penúltimo episodio de la serie mostrará cómo fue que Graciela Fernández confrontó a ‘Chespirito’ por su infidelidad con Margarita Ruiz.

“Tú mundo y el mío ya no tienen nada que ver”, se le escucha decir a Graciela. En respuesta, el cómico simplemente le responde: “No sé lo que me está pasando”.

Se presentarán más interacciones románticas y hasta íntimas entre Roberto y Margarita, así como la forma en la que su noviazgo afectó al resto del elenco.

En una de las escenas, se ve a María Antonieta de las Nieves comentar: “Margarita va a terminar afectando a todo el grupo”, mientras que Ramón Valdés la respalda y señala: “Nos va a hundir a todos”.

¿Cuándo se estrena el capítulo 7 de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

El séptimo capítulo de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ se estrena el próximo jueves 17 de julio, a través de la plataforma de HBO MAX. Estará disponible a partir de las 12 am.

En su momento, Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’, confirmó que habrá una segunda temporada de este proyecto. No obstante, dijo desconocer los detalles.

“Ya estamos haciendo la segunda temporada. No sé dónde o cómo, no me encargo de eso, no sé dónde se vaya a transmitir, no tengo ni idea, pero prefiero que me avisen nada más qué va a pasar y otras cosas que tienen que ver”, indicó.

